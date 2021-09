Genau wie sein Vater musste Philipp Straub bei einem Arbeitsunfall sein Leben lassen, er wurde 60 Jahre alt. In Trauer sind Ehefrau Veronika, die Geschwister mit ihren Familien sowie seine 93-jährige Mutter Maria, die derzeit älteste Unadinger Bürgerin.

Trauer und Bestürzung herrscht derzeit nicht nur in Unadingen wegen des tödlichen Arbeitsunfalls von Philipp Straub. Wie die Polizei mitteilte, war ein 60 Jahre alter Arbeiter in Villingen-Schwenningen am Mittwoch, 15. September, von einer