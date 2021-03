Kaffee trinken und Gutes tun“, unter diesem Motto wird die Unadinger Pfarrgemeinderätin Claudia Ketterer am Sonntag, 21. März, zwischen 14 und 17 Uhr zum sogenannten Caffee-Stop einladen. Auch wenn durch die Lockdowns das Lokal Kramers Stall geschlossen bleiben muss, denkt sie an die Menschen, denen es wesentlich schlechter geht. Standen bisher an diesem Misereor-Sonntag immer gemütliche Treffs in Unadingen an, so müsse diese Aktion nun eben anders ausfallen, so Claudia Ketterer. „Machen wir die Kaffeepause dieses Jahr getrennt und doch gemeinsam für den guten Zweck“, so der Appell aus Unadingen. Kaffee, Cappuccino oder Tee mit Hefegebäck werde es zum Mitnehmen geben. Ohne Vorbestellung könne jeder vorbeikommen und für eine freiwillige Spende sich die Kaffeespezialitäten abholen.

Der Erlös dieser Misereor-Aktion geht wieder an Menschen in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika. Die bundesweite Solidarität und Spendenaktion des bischöflichen Hilfswerks Misereor setzt die diesjährige Aktion auf das Partnerland Bolivien.

Zusammen mit den indigenen Völkern sollen die Projekte die Natur schützen, aber auch die Menschen vor Ort gesund ernähren. Um überleben zu können, steht anstelle von Brandrodungen ein Umdenken, welches in Workshops zu Agrarwissenschaften gestärkt werden soll. Weg von der Monokultur von Reis, Mais oder Bananen hin zur nachhaltigen Vielfalt des Anbaus. Doch diese Arbeit sei durch Großkonzerne bedroht, die den Amazonas roden, um genmanipuliertes Soja anzubauen, wie Misereor informiert. Das Leitwort der Fastenaktion heißt „Es geht! Anders.“ Corona zeige, es geht und müsse anders gehen.

Claudia Ketterer vor Kramers Stall in Unadingen. Die Pfarrgemeinderätin organisiert für den Misereor-Sonntag anstelle des üblichen Beisammenseins ein Abholangebot für Kaffee und Kuchen. | Bild: Silvia Bächle

„Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren: Was wir hier und heute tun, hat Auswirkungen auf andere Menschen – sei es auf direkte oder indirekte Weise. Deshalb gilt es, mit Weitsicht zu agieren, zu planen und das Wohl anderer Menschen mit zu bedenken“, so Erzbischof Burger, der die für Misereor zuständige Kommission für Entwicklungsfragen der deutschen Bischofskonferenz leitet. „Die Zeit ist reif für ein gemeinschaftliches Streben nach einer Welt, in der alle Menschen in Gerechtigkeit leben können und die Schöpfung auch für zukünftige Generationen bewahrt wird“, heißt die Fastenaktion 2021.