Die Pfarrei Heilig Kreuz in Löffingen hat eine neue Gemeindereferentin: Die 52-jährige Ingrid Bausch, geboren in Ippingen, verstärkt das Seelsorge-Team um Pfarrer und Dekan Johannes Kienzler und Diakon Thilo Knöller.

Erst Ausbildung, dann Studium

Nach dem Abitur machte Ingrid Bausch eine Ausbildung zur Erzieherin. Nach 13 Jahren im Kindergarten St. Elisabeth in Donaueschingen absolvierte sie dann an der Fachakademie das Studium zur Gemeindereferentin.

Ihr Kurzpraktikum führte sie in die Seelsorgeeinheit Kehl, und das berufspraktische Jahr in die Seelsorgeeinheit Mannheim Süd-Ost. Nach dem Abschluss des Studiums war Ingrid Bausch zwölf Jahre lang in den verschiedensten Bereichen in der Kirchengemeinde St. Nikolaus in Karlsruhe tätig.

Titisee-Neustadt Sechs Schüler sind von Corona-infiziert: Realschule Titisee-Neustadt setzt drei Klassen in Quarantäne Das könnte Sie auch interessieren

Ihre langjährige Berufserfahrung in der Kindergartenpastoral, dem Beerdigungsdienst, der Taufkatechese, Ökumene und im Religionsunterricht an der Grundschule möchte die neue Gemeindereferentin auch in ihrer neuen Gemeinde in Löffingen mit einbringen.

Die lebensfreudige und wissbegierige Ingrid Bausch liebt es, in der Natur unterwegs zu sein, zu radeln, zu wandern, zu musizieren und zu lachen, wie sie bei der Vorstellung beim Pfarrgemeinderat unterstrich.