Ein Autofahrer beschädigte am Freitag, 29. Januar, gegen 15.30 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Studerstraße geparktes Auto. Der Unfallverursacher stieg danach aus und schaute sich den entstandenen Schaden an. Weiterhin wird er von einem Zeugen auf den Schaden angesprochen. Der Unfallverursacher blieb unbeeindruckt und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.