Erst vor fünf Wochen gab es für einen Solarpark von einer Größe von fünf Hektar in Bachheim in der Nähe der Bahnlinie Richtung Unadingen grünes Licht. Nun möchte ein zweiten Investor, Wattner aus Köln, einen weiteren, 12 Hektar großen Solarpark mit einer Nennleistung von 16 Megawatt (MWh) bei einer Jahresleistung von 17 Gigawattstunden (GWh) in unmittelbarer Nähe dazu aufstellen. Diese Flächen wurden vertraglich schon festgehalten, zwei weitere Hektar könnten noch dazukommen.

„Wir haben dieses Projekt schon mehrfach diskutiert, sind aber im Ortschaftsrat übereingekommen, dass es einfach zu groß ist, zumal das Naherholungsgebiet hier in Mitleidenschaft gezogen würde“, informierte Ortsvorsteherin Petra Kramer im Gemeinderat. Wertvolle Ackerfläche gingen dadurch für den Anbau von Lebensmitteln verloren, monierten vor allem die beiden Landwirte Paul Wolber und Andreas Hugel. Stadtrat Hugel glaubt sogar, dass der Investor die Löffinger Firma WST „mit einspanne“. Dem widersprach Friedrich Kallenbach. WST benötige jährige 22 GWh klimaneutralen Strom. Diesen möchte man so regional wie möglich kaufen. Das Angebot, jährlich zwei GWh zu einem KWh-Preis von 7 Cent zu kaufen – so stellte es Projektleiter Thomas Schneider vor –, hätte man gerne angenommen. Nun hoffe man auf die Stadt, bei der man bisher den Strom kaufe.

Die beiden anwesenden Grundstückseigentümer Timo Reichhart und Christian Koßbiel argumentierten: „Wir brauchen dringen klimaneutralen Strom ohne Ende, ob für die Wärmepumpe, E-Autos oder, um unser Klima zu retten.“ Dies stehe bei der Stadt außer Frage, die sich der Wichtigkeit voll bewusst sei, wie Bürgermeister Tobias Link sagte. Allerdings könnte man sich eine solche Anlage auch in einem anderen Ortsteil vorstellen.