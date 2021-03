Die Corona-Pandemie mit der Maskenpflicht hat den Modetrend der Brillenfassung verändert. „Angesagt sind feine Rahmen und große Gläser“, informiert der Löffinger Augenoptikermeister Matthias Burghard. Dabei seien Goldfassungen im Kommen, zumindest aber eher dezente Farbtöne. Damit werde das Auge in den Mittelpunkt gesetzt, welches bei den meisten Damen durch ein entsprechendes Make-up noch intensiviert wird. „Feine Rahmen – große Gläser“ sei angesagt, informiert auch die 27-jährige Daniela Stegerer, die neue Augenoptikermeisterin. Früher hätten die Brillen das Gesicht dominiert, heute würden durch die Brillen die Besonderheiten der Gesichter unterstrichen.

Die Augenoptik bietet viele berufliche Möglichkeiten Daniela Stegerer (27) aus Löffingen ist die neue Augenoptikermeisterin. Der vielfältige und anspruchsvolle Beruf verbinde Handwerk mit Kundenkontakt und ermögliche eine große Bandbreite für den weiteren beruflichen Werdegang, sagt Daniela Stegerer. Möglichkeiten gebe es in der reaktiven Chirurgie, im wissenschaftlichen Bereich oder auch in der Selbstständigkeit. Ein Beruf, der immer wieder neue Facetten zeige, wie die Officebrille gegen das blaue Licht des Bildschirms, Augenscreening oder auch handwerkliche Erneuerungen.

Für jeden Brillenträger ein Albtraum sind die beschlagenen Brillengläser, hier hat Matthias Burghard eine Lösung. Die Problematik sei von der Industrie erkannt und neue Brillen-Antibeschlagtücher auf den Markt gebracht worden. Es seien spezielle Mikrofasertücher mit Antibeschlag-Ausrüstung. Diese Antibeschlagwirkung halte bis zu zehn Stunden, das Tuch sei bis zu 200 Mal einsetzbar, allerdings dürfe es nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen, da dies die Antibeschlag-Wirkung beeinträchtige.

Mancher Brillenträger entscheidet sich wegen der Maskenpflicht auch für Kontaktlinsen. Diese hätten sich in den vergangenen Jahren enorm verbessert. „Der Tragekomfort ist wesentlich verbessert, rote tränende Augen gehören der Vergangenheit an, zumal die neuen Kontaktlinsen auch eine höhere Sauerstoffdurchlässigkeit haben“, erläutert Matthias Burghard. Bisher stießen die Kontaktlinsen bei Hornhautverkrümmungen an ihre Grenzen, doch auch hier gebe es nun neue Möglichkeiten.

Frauen kaufen gerne geschliffene Sonnenbrillen

Interessanterweise seien hier die Herren weitaus zurückhaltender als die Damen, berichtet die neue Augenoptikermeisterin Daniela Stegerer. Sie bildet nach dem Besuch der Meisterschule in Karlsruhe zusammen mit Hanna Ebner und Matthias Burghard das dreiköpfige Meisterteam. Der Unterschied zeige sich auch bei den Sonnenbrillen. Während die Damen sich oft für modische Sonnenbrillen mit geschliffenen Gläsern entschieden, nähmen die Männer gerne die Sonnen-Clips mit Magnet, die einfach nur auf die normale Brille gesteckt werden.

Viele Hörgeräte gehen wegen der Maskenpflicht verloren

Während die Brillen beim geforderten Mund-Nasen-Schutz ein besonderer Hingucker sind, haben die meisten Hörgeräteträger Probleme. „Der Verlust der Hörgeräte nimmt enorm zu“, unterstreicht Hanna Ebner, die auch als Akustikerin im Löffinger Geschäft tätig ist. Durch das Aufsetzen und Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes gingen oft Hörgeräte verloren, dies sei neben der körperlichen Einschränkung auch ein großer finanzieller Verlust. Allerdings, so informiert Matthias Burghard, habe jeder Versicherte das Recht auf eine adäquate Versorgung, allerdings nicht mit einem Hörgerät der Spitzenklasse. Anders als beim Brillenverlust würden die Hörgeräte von der Krankenkasse ersetzt.

Obwohl auch das Löffinger Optiker- und Akustikgeschäft unter Corona zu leiden hat, sieht Matthias Burghard zuversichtlich in die Zukunft.