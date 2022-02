Löffingen vor 47 Minuten

Nicht einfach wegschauen: Zwei Frauen organisieren in Löffingen einen stillen Protest gegen die sogenannten Spaziergänger

Alles begann in den sozialen Medien. Dort tauschten sich etliche Nutzer über die sogenannten Montagsspaziergänge in Löffingen aus. Schließlich beschlossen sie, dass es an der Zeit sei, etwas zu unternehmen. Das ist daraus geworden.