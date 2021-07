von Thomas Schröter

Das Planwerk, dessen neueste Fassung der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung gebilligt hat, ist letztlich die Grundlage für die Beschaffung von Ausrüstung und Investitionen in die Ausbildung der örtlichen Wehrleute. Gesamtkommandant Bernd Schwörer skizzierte bei der Vorstellung des Bedarfsplans wesentliche Herausforderungen, vor denen die Löffinger Wehr in den kommenden Jahren steht.

Deutlich mehr Photovoltaik

Mit Blick auf die Gemeindestruktur und deren Implikationen für die Feuerwehrarbeit sind künftig insbesondere vier Faktoren zu berücksichtigen, wie Bernd Schwörer ausführte. Zum einen die mittlerweile auf einer Länge von zwanzig Kilometern elektrifizierte Bahnstrecke sowie mehrere beschrankte Bahnübergänge.

Einsatzstatistik Wie die im neuen Feuerwehrbedarfsplan hinterlegte Einsatzstatistik zeigt, hat die Löffinger Feuerwehr im Zeitraum zwischen 2016 und 2020 insgesamt 483 Einsätze gefahren. Davon waren 54 Brandeinsätze. 187 Einsätze und damit der größte Anteil fiel unter die Kategorie technische Hilfeleistungen. Dazu zählen insbesondere die Einsätze bei Verkehrsunfällen. 52 Fehlalarme gab es in dem Fünfjahreszeitraum, das sei, meinte Gesamtkommandant Bernd Schwörer, ein vergleichsweise niedriger Wert. 28 der Einsätze entfielen auf die Überlandhilfe. Zum Jahresende 2020 verzeichnete Löffingen insgesamt 378 Feuerwehrangehörige, wovon 207 der Aktiven-Abteilung, 28 der Jugendfeuerwehr, 15 der Kindergruppe und 98 der Altersabteilung zugerechnet werden. (tom)

Zum anderen das in Löffingen angesiedelte Flüchtlingsheim, in dem bis zu 128 Personen Unterkunft finden. Zudem hat die Photovoltaik deutlich an Fläche zugewonnen, beispielsweise in Form der Freiflächenanlage bei Unadingen. Und auch die Größenordnung des Freizeitparks Tatzmania mit seinem Raubtiergehege muss Berücksichtigung finden.

Drei Herausforderungen

Wie der Gesamtkommandant betonte, wird die Löffinger Wehr ihre Leistungsfähigkeit in den kommenden Jahren weiter steigern müssen. Dabei gelte es insbesondere drei Herausforderungen zu meistern. Die technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen werde aufgrund alternativer Antriebssysteme und verbesserter Materialien zunehmend schwieriger, auf diesem Feld stießen die Wehrleute und deren Ausrüstung in Grenzbereiche vor.

Zudem nähmen die Einsätze in der Wutschschlucht zu, die nur in Zusammenarbeit mit der Bergwacht zu bewerkstelligen seien. Zu rechnen sei auch mit einer erhöhten Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. Für diese Art von Einsätzen müsse sowohl die Ausbildung als auch die Ausrüstung der Feuerwehr angepasst werden.

Umfang der Gerätewarnung steigt

Dringenden Handlungsbedarf dokumentiert der Feuerwehrbedarfsplan im Bereich der Gerätewartung. Der stetig steigende Umfang, vor allem aber die rechtssichere Dokumentation, könne rein ehrenamtlich nicht mehr geleistet werden.

„Viele Geräteprüfungen, die von den Versicherungsträgern und Herstellern gefordert werden, müssen unmittelbar nach Gebrauch durchgeführt werden und übersteigen die zumutbare Verantwortung ehrenamtlicher Gerätewarte“, erklärte Bernd Schwörer. Der neue Feuerwehrbedarfsplan sieht deshalb die Schaffung einer 50-Prozent-Stelle für einen hauptamtlichen Gerätewart fort. Arrangiert werden soll das Ganze in Abstimmung mit dem städtischen Bauhof.

Zwei neue Fahrzeuge

Was Beschaffungen anbelangt, stehen laut Bedarfsplan im Jahr 2025 zwei neue Fahrzeuge an. Im kommenden Jahr steht die Umrüstung aller Fahrzeuge und der Einsatzzentrale in Löffingen auf Digitalfunk in der Beschaffungsliste. Hinzu kommt die Ausrüstung für die Waldbrandbekämpfung. Für das Jahr 2023 sieht der Feuerwehrbedarfsplan den Kauf einer Waschmaschine und eines Trocknungsschranks für Atemschutzmasken vor.

Der Gemeinderat verabschiedete den neuen Feuerwehrbedarfsplan einstimmig. Die Fraktionssprecher und weitere Stadträte sowie Bürgermeister Tobias Link sprachen den Feuerwehrleuten Respekt und Anerkennung aus.