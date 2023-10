Weit über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannt ist der Nacht- und Kinderflohmarkt in der Bürgerhalle in Unadingen. Das Fest für Schnäppchenjäger öffnet am Samstag, 4. November, bereits zum 13. Mal seine Pforten. Erstmals sind die Unadinger Landfrauen für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich.

Bereits eine Woche zuvor sind für den Nachtflohmarkt alle Tische an die Anbieter vergeben, wie die Vorsitzende Barbara Heer informiert. Lediglich beim Kinderflohmarkt am Nachmittag gebe es noch den einen oder anderen freien Platz.

Die Idee, einen Nachtflohmarkt zu veranstalten, hatte der Tierschutzverein Löffingen. Weil es dem Verein an Personal mangelte, wollte man das beliebte Ereignis eigentlich aufgeben. Mit den Unadinger Landfrauen wurde dann aber erfreulicherweise ein neuer Veranstalter gefunden. „Bei uns gibt es immer genügend Helfer“, so freut sich die Vorsitzende. Die Reaktion auf einen Aufruf in der Landfrauengruppe, für den Flohmarkt Kuchen zu backen, bestätigte diese Aussage. Schon wenige Minuten nach dem Kuchenappell glühte der Draht. So können sich die Gäste auf ein üppig bestücktes Küchenbuffet freuen. Doch in der Bürgerhalle wird auch gebrutzelt. Den Besuchern werden warme Speisen serviert. Ebenso ist die Sektbar geöffnet, die auch mit vielen leckeren Cocktails lockt.

Die Retter des Nachtflohmarkts bekommen Unterstützung von der Sport-Freizeitgruppe, welche auch schon den Tierschützern bei ihrem Aufbau geholfen haben. Auch die Feuerwehr hat ihre Mithilfe zugesagt. „In Unadingen hilft man sich eben“, so Barbara Heer. Sie verweist darauf, dass die Landfrauen bei der Einweihung des Feuerwehrgerätehauses die Kaffeestube übernahmen. Dieses Unadinger Phänomen des Wir-Gefühls war auch für die Landfrauen ausschlaggebend, eine so bekannte Veranstaltung wie den Nachtflohmarkt am Leben zu erhalten.

Der Kinderflohmarkt dauert von 13 Uhr bis 16 Uhr, der Nachtflohmarkt von 18 Uhr bis 23.20 Uhr.