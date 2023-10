Beim Theaterspiel stellt der kleine Ort Göschweiler alljährlich Großes auf die Beine. Hier präsentieren sich nicht nur die erwachsenen Schauspieltalente, die zur Osterzeit auf der Bühne stehen, sondern Anfang November auch der Nachwuchs. Dieses Jahr zeigt das Kinder- und Jugendtheater das bekannte Märchen „Dornröschen“ – allerdings im Zeitgeist des 21. Jahrhunderts.

Noch laufen die Vorbereitungen. Seit September wird geprobt. Demnächst steht dann ein Probenwochenende an, um zur Aufführung am Freitag, 3. November, topfit zu sein. Die drei Regisseurinnen, die 43-jährige Sybille Löffler, die 49-jährige Martina Kaltenbrunn und die 20-jährige Angelina Baader, üben derzeit mit 16 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen elf und 20 Jahren. Die Gestik, die Mimik und das richtige Betonen der Textpassagen werden einstudiert. Den Text selbst können die jungen Schauspieler schon auswendig. Nun gilt es, die Kleinigkeiten beizufügen.

Die Stückauswahl sei nicht leicht gewesen, informiert Martina Kaltenbrunn, deren Töchter als Königin und Fee auf der Bühne stehen. „Das Stück sollte ansprechend für die Jugendlichen und das Publikum sein“, so Hauptregisseurin Sybille Löffler. Auch Angelina Baader, die seit vielen Jahren selbst auf der Göschweiler Theaterbühne steht, hält die Einbeziehung der Mitwirkenden für wichtig.

Der erste Eindruck bei den Proben zeigt, dass die gesteckten Ziele umgesetzt wurden. Die Gebrüder Grimm hätten wohl Freude am modernen „Dornröschen“ gehabt. Der Märchenklassiker birgt heitere Szenen, die in Göschweiler mit Musik ergänzt werden. Seit Jahren schreibt Gottfried Hummel zu den Stücken die Musik, die er mit der Band (Lars Vogt, Marlon Scherer, Heiko Albert) und dem Gesangsduo Paulina Spindler und Lena Maier einbringt. So werden in Göschweiler die Theaterstücke zu kleinen, mit örtlichen Gegebenheiten angereicherten Musicals.

Was passiert, wenn ein König nicht alle Feen zur Taufe seiner Tochter einlädt und daraufhin eine Fee einen bösen Wunsch ausspricht? Der Märchenklassiker hat hier einen Prinzen zur Hand, doch wie findet man im 21. Jahrhundert einen Prinzen, der wieder alles ins Lot bringt? Man kann erahnen, dass es zu mancher humorvollen Szene kommt, bis dieser den Fluch aufheben kann. „Eingeschlafen wird hier nur auf der Bühne, nicht im Saal“, versprechen die Regisseurinnen. Die Jugendsprache ist allgegenwärtig. Hier treten Prinz Radfahrer, Prinz Rapper und ein Bruder von Harald Glööckler auf.

Neu im Team sind die zwölfjährigen Darstellerinnen Annika Furtwängler, Cyne Malenk und Mathilda Keller als Feen. Eine große Sprechrolle hat die 14-jährige Olivia Ganter als 13. Fee. Erzählerinnen sind Mara Löffler und Lena Furtwängler. Derzeit wird die Kleiderkammer in Löffingen geplündert, um Kostüme zu finden.

Das Märchen wird am Freitag, 3., und Samstag, 4. November, um 19 Uhr im Bürgersaal in Göschweiler aufgeführt. Bereits am 17.30 Uhr ist dieser geöffnet. Die Bewirtung übernimmt der Sportverein. Kartenvorverkauf bei den Mitwirkenden, unter Telefon 0160 1122633 oder 0151 74106223.