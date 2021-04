von dpa

Zuvor hatte es ein Gespräch mit der Tierpark-Geschäftsführung und dem Zookurator gegeben.

Der Tierpark sei bislang den Forderungen der Behörden stets nachgekommen. Der heutige Betreiber des Tierparks Tatzmania in Löffingen habe die Zaunanlage des Affengeheges vom Vorbesitzer übernommen und schon in großem Umfang verbessert, hieß es. Trotzdem sei bislang keine Ausbruchssicherheit erreicht worden. Künftig solle eine neue Mauer die Affen in Zaum halten. Daneben solle ein neues Affenhaus entstehen. Und auch sonst habe der Tierparkbetreiber weitere Nachbesserungen angekündigt. Affen, die sich zuletzt in Freiheit herumgetrieben hätten, würden nun vorerst separat gesichert gehalten.

Innerhalb von gut zwei Wochen waren zuletzt dreimal Berberaffengruppen aus dem Tierpark ausgebüxt. Die meisten Tiere, die als ungefährlich und scheu gelten, konnten zügig wieder eingefangen werden. Ein Tier war nach Angaben des Landratsamts aber am Dienstag weiter auf der Flucht.