Wahrscheinlich war es ein Blitzschlag, der die Stromleitung in der Löffinger Wartenbergstraße beim Unwetter mit Hagelschauer und Starkregen am vergangenen Mittwoch außer Gefecht setzte.

Bis weit nach Mitternacht war der Techniker-Trupp von ED Netze vom Betreiberstützpunkt Neustadt vor Ort, um die Straße aufzumachen und um das das defekte Kabel, direkt vor dem Haus Kaufmann, einen Bypass zu legen.

Als die Anwohner der Wartenbergstraße am Donnerstagmorgen erwachten, hatten sie wieder Strom und auch Telefon. Nun musste das zwei Meter lange defekte Stück ausgetauscht werden. So hieß es am Freitagmorgen erneut: kein Strom und kein Telefon. Wie jedem Haushalt mitgeteilt, wurde kurz nach 8 Uhr der Strom abgestellt, kurz nach 10 Uhr war die Reparatur erledigt. Nun laufe der Strom wieder normal in der Ringleitung, so vom Betreiberstützpunkt Neustadt zu hören. Noch nicht voll läuft das Umspannwerk in Löffingen. Das Innovationsprojekt 110/20 KV wurde zwar schon im Februar dieses Jahres eröffnet, allerdings nur im Mittelspannungsbereich. Noch warte man auf die Genehmigung, die Hochspannungsschaltanlage in Betrieb nehmen zu können, so der Netzbetreiber.

2018 hatte der Netzbetreiber die Baugenehmigung für dieses Bauvorhaben erhalten, das nicht nur die künftige Leistungsfähigkeit rund um Löffingen gewährleisten soll. Dieses neue Umspannwerk punktet mit innovativ-zukunftsfähiger Technologie der neuesten Generation. So erfolgt die Umwandlung von Hoch- in Mittelspannung gänzlich ohne das klimawirksame Treibhausgas Schwefelhexafluorid (SF6). Das Pilotprojekt mit digitaler Vernetzung wartet nun auf die letzten Genehmigungen.

In der Heuburg ist ein Agrip Solarpark geplant. Auf einer Fläche von 12 Hektar soll hier eine Photovoltaik-Anlage im Freien entstehen. Auch in Bachheim im Gewann Mühlensteig und Schelmenäcker/Langenzinnen ist auf einer Fläche von 7,5 Hektar ein Solarpark geplant.