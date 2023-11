Der Musikverein Dittishausen wird sein Jahreskonzert mit einer musikalischen Hommage an unser Nachbarland Schweiz bestreiten. Unter dem Motto „Grüezi mitenand – Hoi Zäme-Sali“ stellt sich dabei die neue Dirigentin Ines Grieshaber aus Döggingen dem Publikum vor. Seit April hat die in Musikerkreisen bekannte Dirigentin das Zepter in Dittishausen übernommen. Grieshaber war aktive Musikern beim MV Reiselfingen und dort auch ein Jahr als Dirigentin tätig, bevor sie beim MV Friedenweiler für acht Jahre die Dirigententätigkeit innehatte. Im Jahr 2009 absolvierte sie in Staufen die Dirigentenprüfung. Bekannt ist Ines Grieshaber auch als Frontfrau im Duo mit Ralf Thoma beim Klingelbeitel-Echo.

Der Blick aufs Programm des Konzerts verspricht nicht nur einen musikalisch abwechslungsreichen Abend, sondern auch Alphörner-Klänge. Die musikalische Reise durch die Schweiz beginnt mit triumphalen majestätischen Fanfarenklängen, führt dann direkt zur Eiger-Nordwand, um sich dann den „Schmelzenden Riesen“ zuzuwenden. Vor die Ehrungen hat die Dirigentin ein anspruchsvolles Tongemälde gestellt: „Pilatus: Mountain of Dragons“ von Steven Reinecke. Eine eindrucksvolle Komposition, welche sowohl die Mystik und das Geheimnisvolle des Berges, als auch den Wagemut der Wanderer ausdrückt. „Die Schweiz ist voller Wunder“ – so auch das Konzert, welches mit „Alpenpost“ verschiedene Schweizer Märsche zu Gehör bringt.

Spannend wird es beim „Swiss-Ländler“ und der „Alphorn-Romanze“. Hierbei kommt nicht nur das in den Alpen beheimatetet Alphorn zum Zuge – hier werden sich auch verschiedene Solisten musikalisch vorstellen. Mit einem Pepe-Lienhardt-Medley soll der Konzertabend noch einen weiteren Höhepunkt erhalten. Der Schweizer Bandleader hat mit seinem Live-Orchester über 35 Jahre lang die Musiklegende Udo Jürgens begleitet. Das Jahreskonzert des MV Dittishausen findet am Samstag, 25. November, um 20 Uhr im Haus des Gastes in Dittishausen statt.