Durch Corona ist die Kunst in einen Tiefschlaf versetzt worden, dies wird sich nun zumindest für eine Woche lang ändern. Ab Ostermontag bis Sonntag, 11. April wird, es täglich ab 19 Uhr ein Online-Live-Konzert geben.

Die Idee kam von Michael Thoma, der sein großes Equipment und Knowhow für diesen Livestreams zur Verfügung stellt. Götz Ertle, seit 2006 musikalischer Leiter der Jugendmusikschule und aktiver Musiker, konnte innerhalb kurzer Zeit 30 musikalische Künstler für diese Idee gewinnen. Nachwuchsmusiker ebenso wie gestandene Professionals und auch namhafte Gruppen werden sich bei diesen Livekonzerten präsentieren. Gespannt darf man etwa auf das klassische Schlagzeug mit jazzigen Improvisationen von Henry Heizmann, dem Dirigent des Musikvereins Reiselfingen, und Chorleiter Singphonie mit seinem ehemaligen Musiklehrer Cear Masano Cavaloti sein.

Michael Schwörer moderiert

Als A-Capella-Gesangsquartett präsentieren sich Neal Beanerjee, Dirigent des Löffinger Kirchenchors, und DaChor, der zusammen mit Maria Backhaus, Julia Hilpert und Wolfgang Adam auftreten wird. Die Vielfalt der Musik ist erstaunlich: Warum nicht einmal knackig-moderne-klassisch komponierte Akkordeonmusik. Oder wie wäre es mit elektronische Musik im Liveband-Format? Moderiert werden diese einmaligen Konzertgenüsse von Michael Schwörer aus Löffingen, der selbst als Laienschauspieler auf so mancher Bühne anzutreffen ist.

Bewusst keine Wiederholungen

Ganz bewusst, so Götz Ertle, werde es keine Wiederholungen geben, um dem Livecharakter eines Konzert beizubehalten. Was natürlich fehlen wird, ist der Konzertsaal, doch dafür können sich die Zuhörer bequem Zuhause in ihren Wohnzimmern kostenlos die Streaming Konzert genießen. Dank eines starken Teams wie Petra Winkler, der Lionsclub, Dietmar Junginger, Meike Folkerts und Josef Matt, kann diese nachahmenswerte Online-Livekonzertreihe ermöglicht werden. Für die Aufnahmen wurden spezielle Hygienekonzept erstellt, Messgeräte installiert und natürlich zuvor Cornona-Tests gemacht. Das Ergebnis ist ab Ostermontag unter www.sessionone.de zu sehen.