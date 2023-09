Noch stehen sie am Anfang ihrer Karriere als Discjockeys. Doch wer weiß, vielleicht werden die beiden Brüder Mike und Kai Bruder aus Dittishausen einmal ganz oben stehen wie Robin Schulz, der wohl bekannteste deutsche DJ überhaupt, oder der Freiburger ATB, André Tanneberger. Erst jüngst legten die „Brobeats“ in Dittishausen bei der Summer-Eskalation auf.

Das Ziel der 25-jährigen Brüder ist hoch gesteckt: „Einmal wollen wir auf einem großen Open-Air-Musikfestival wie Tomorrowland in Belgien auflegen“, sagen sie. Das erste Stück des Weges in die DJ-Szene haben Kai und Mike bereits beschritten. 2017 wagten sich die beiden Brüder erstmals in diese Szene, allerdings noch auf privatem Terrain. „Wir haben schon immer Musik geliebt und unsere Leidenschaft für die Aufgabe als DJ sehr früh entdeckt“, informiert Mike Bruder. Zum Start erwarben sie das notwendige Erst-Equipment, Laptop, Mischpult, Kopfhörer, Kabel.

Nach dem Sprung in die Öffentlichkeit wurde das Equipment verbessert. „Da sind schon mal 3000 Euro weg.“ Glücklicherweise wurden die beiden Neulinge noch von Teams wie JKP Pro Audio aus Hondingen und Andreis Eventtechnik aus Hubertshofen mit professioneller Technik unterstützt. Die „Brobeats“ Mike und Kai Bruder sind zwar Newcomer, doch haben sie erkannt, dass es für den Erfolg wichtig ist, aufs Publikum einzugehen.

So favorisieren die Zwillingsbrüder zwar härteren Stil wie Electro, House, Techno und Electronic Dance Music (EDM), sind aber auch bei Charts- und All Mixed Up-Music mit dabei. „Ein guter DJ sollte sein Publikum lesen können, um zu wissen, welche Musik angesagt ist“, verrät Mike Bruder. Je nach Veranstaltung gelte es dann auch, vielleicht Musik aufzulegen, die man selber nicht in erster Linie favorisiert. Wie man dabei geschickt mit kurzer Moderation für gute Stimmung sorgt, haben die Zwillinge von ihren Freunden „Albatros und Mr. Bay“, dem DJ-Duo aus Bräunlingen/Hüfingen, schon mitbekommen. Wichtig seien nahtlose Übergänge, so erklären Mike, der normalerweise als Service-Monteur arbeitet, und sein Bruder Kai, ein Konstruktionsmechaniker. Da heißt es, aus der Praxis zu lernen. Dazu zählen das Beatmatching (das Synchronisieren der Beats zweier Songs), das Phrasieren (das Synchronisieren der musikalischen Phrasen zweier Songs) und das Equalizing (Nutzen von Effekten).

Mit ihrem neuen Mischpult können sie – wie ihre großen DJ-Vorbilder Calvin Harris aus Schottland, David Guetta aus Frankreich oder Avicii aus Schweden – jedem der vielen Songs ihre eigene Handschrift verpassen. Auch hier ist das Ziel der beiden Dittishausener, später aus verschiedenen Quellen eigene Songs zusammenzumischen. Obwohl die „Brobeats“ erst im Sommer ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten, können Kai und Mike schon auf einen eigenen kleinen Fanclub schauen. Diese Fans sind für sie genauso wichtig wie die Fähigkeit, selbst auf Menschen zuzugehen, eine eigene Handschrift erkennen zu lassen und das Publikum mit Herz und Seele zu begeistern. Davon sind die neuen Discjockeys aus Dittishausen überzeugt.

Die Zwillingsbrüder Mike und Kai Bruder sind in Dittishausen keine Unbekannten, sondern engagieren sich ehrenamtlich. So gehörten die beiden Brüder schon vor Jahren zum Leitungsteam des Jugendtreffs Klärhisli. Seit ihrer Kinderzeit sind sie in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, heute als Oberfeuerwehrmänner. Bereits seit 2007 engagieren sie sich in der Fastnachtskultur: Als Pelznikel halten sie die Legende von Dittishausen am Leben. Mittlerweile engagieren sie sich auch noch im Vorstand des Fördervereins Freibad Dittishausen. Mike Bruder ist Vorsitzender, Kai Bruder Beisitzer. Beide waren Mit-Ideengeber für die erfolgreiche Dittishausener Open-Air-Veranstaltung „Summer Eskalation“.