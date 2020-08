Startschuss für die Erweiterung und Sanierung des Löffinger Tierheims: Die Vorsitzende des Löffinger Tierheims, Carola Hannes, Architekt Jürgen Köpfler, Bürgermeisterstellvertreter Martin Lauble und Bauunternehmer Jörg Wider haben nun den symbolischen ersten Spatenstich vorgenommen. Noch diese Woche werden die Arbeiten beginnen, wie Bauunternehmer Jörg Wider informiert.

Entstehen soll neben der Quarantänestation ein zweigeschossiger Neubau, mit einer jeweiligen Fläche von 65 Quadratmetern. Im Untergeschoss soll ein Lager entstehen, im Erdgeschoss sollen die Tiere Platz finden. Der Löffinger Tierschutzverein nimmt jährlich um die 200 Fundtiere auf. Derzeit werden 38 Katzen, eine Landschildkröte und zwei Meerschweinchen von den Tierschützern betreut.

300.000 Euro Gesamtkosten

„Das Untergeschoss im Hangbereich soll durch Beton abgesichert sein, das Erdgeschoss wird als Holzbau entstehen“, informiert Architekt Jürgen Köpfler. Sechs Monate wird als Bauzeit angenommen, wobei der Tierschutzverein einen Teil seiner Eigenleistungen vor allem im Innenbereich-Ausbau einbringen wird. Als zweiten Schritt wird die Sanierung des Außenbereichs erfolgen. Dabei soll der abrutschende Hang „gebändigt“ werden, außerdem soll der Bereich überdacht werden, so Carola Hannes.

Die Gesamtkosten werden sich auf rund 300.000 Euro belaufen. Finanziert werden diese durch einen Landeszuschuss in Höhe von 40 Prozent, und jeweils 30 Prozent – knapp 90.000 Euro – durch den Tierschutzverein und den kommunalen Zuschuss. Bei letzteren stellt die Stadt Löffingen 60 Prozent, 30 Prozent übernimmt die Stadt Bonndorf und 10 Prozent die Gemeinde Friedenweiler. „Damit setzt die Stadt Löffingen auch ein Zeichen, wir stehen hinter dem Tierschutzverein„, so Martin Lauble. Dass der Tierschutzverein sich selbst finanziell in einer solchen Höhe einbringen kann, liegt auch an den zahlreichen erfolgreichen Flohmärkten.