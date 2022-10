„Mit der Eröffnung wollten wir einfach allen Beteiligten, ob die Gemeinden, Architekt, Handwerker, Steuerberater und allen Helfern, Dank für das großartige Engagement und die unkomplizierte Zusammenarbeit sagen“, so die Leiterin des Löffinger Tierheims, Carola Hannes.

Harry Bächle hatte zur Eröffnung das Löffinger Tierheim in Schokolade kreieren lassen, Bürgermeister Tobias Link hatte Löffinger Sekt in seinem Rucksack und Architekt Jürgen Köpfler von seinem Büro und allen Handwerkern einen Scheck für Carola Hannes mit dabei.

Tierschutz auf zwei Stockwerken Der zweistöckige Neubau des Löffinger Tierheims war aufgrund der Platzverhältnisse dringend notwendig. Die beheizte Tierpflegstation mit einer Größe von 56 Quadratmeter ist mit drei modernen größeren Katzen- und drei Nagerboxen mit Außen-Gehege ausgestattet. Im 39 Quadratmeter großen Untergeschoss ist Lagerkapazität für Futter, Streu, Käfige, Handwerkszeuge und Arbeitsmaterial. Die Kosten (mit Teilsanierung des alten Gebäudes) beliefen sich auf 270.000 Euro, die gedrittelt durch einen Zuschuss des Landes, durch die Gemeinden und den Tierschutzvereins finanziert wurden.

Großes Lob für Carola Hannes

„Carola Hannes hat bei diesem Neubau Großartiges geleistet und sich mit Herzblut eingesetzt“, so der Vorsitzende des Löffinger Tierschutzvereins Johannes Linnemann.

„Mit dem Ursprungsgebäude, das auch eine Sanierung bekam, der Quarantänestation und dem Neubau ist hier an der Jungviehweide ein Ensemble entstanden, das Ehrenamtsarbeit zum Wohl und Schutz der Tiere ermöglicht“, so Bürgermeister Tobias Link.

Der Tierschutzverein genieße in der Öffentlichkeit große Anerkennung und sei aus Löffingen und der Region nicht wegzudenken, betonte Link, der mit seinem Kollegen Johannes Albrecht vom Feldberg die Bürgermeister vertrat.

Tiere brauchen Hilfe rund um die Uhr

„Ich habe größten Respekt vor dieser Arbeit und ziehe den Hut“, so Architekt Jürgen Köpfler. Tiere benötigten Hilfe rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche. Mit dem Neubau hat der Tierschutzverein mehr Platz für die vielen Tiere geschaffen.

Spielgruppe für Katzen

Derzeit suchen neben zahlreichen Katzen auch zwei Meerschweinchen, drei Hasen und ein Hund ein neues Zuhause. Vor allem die drei großen Katzenboxen, sowie die zwei Nager-Boxen mit Schieber für das Außengehege hätten schon ihre Vorzüge gezeigt, so Vorsitzender Linnemann. So könne man etwa Spielgruppen für die kleinen Katzen bilden.

Die vielen Katzen sind ein großes Problem, das man schon seit Jahren durch die Kastrationen zu lösen versucht. Die langen warmen Sommer führten in den letzten Jahren zu gleich drei Würfen, was das Problem noch verstärkt. In Kooperation mit der Musella Stiftung, so Linnemann, habe man in den letzten vier Jahren in der Region zwischen Freiburg und Donaueschingen 4000 Katzen kastriert, wobei zwei Drittel davon weiblich seien.

Katzenschutzverordnung ist Ziel

Titisee-Neustadt ist mit der Verabschiedung der Katzenschutzverordnung in eine Vorreiterrolle im Hochschwarzwald geschlüpft. Nun appellierte Vorsitzender Linnemann, auch in Löffingen und anderen Gemeinden diese Verordnung einzuführen, um dem Katzen-Elend Herr zu werden. „Mein Ziel ist eine durchgehende Katzenschutzverordnung im gesamten Südschwarzwald“, sagt er.

Freigänger-Katzen werden kastriert

Die Verordnung bringe keine Nachteile für Gemeinden, sondern Rechtssicherheit, so Linnemann. Sie gelte für alle Katzen mit Freigang, auch für die mit einem Zuhause. Sie sieht für die Tiere Kastration, Kennzeichnungspflicht und Registrierung vor.