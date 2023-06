75 Jahre: Der SV Göschweiler feiert sein Jubiläum gleich zwei Tage lang. Und das am Samstag und Sonntag, 15. und 16 Juli. Das dreiköpfige Festkomitee mit Vorsitzendem Walter Keßler, seinem Stellvertreter Christoph Agostini und Schriftführerin Swetlana Bürkle – unterstützt vom gesamten Vorstand – hat sich entschlossen, kein großes Festzelt aufzustellen. Das Jubiläum soll rein für die Sportler, Familien und Kinder sein, erklären die Macher. Lediglich die Übereichung der Geburtstagsurkunde durch ein Mitglied des Südbadischen Fußballverbands wird einen feierlichen Rahmen bekommen. Es wird eine Freiluft-Veranstaltung, die teilweise auch an „alte Zeiten mit modernem Zeitgeist“ anknüpft. So wird am Samstag das Raumschaftsturnier stattfinden. Auch an den früheren Ostereierlauf soll beim Familientag am Sonntag angeknöpft werden.

Als vor 75 Jahren der SV Göschweiler (SVG) aus der Taufe gehoben wurde, Initiator war Karl Kaiser, hatten die Fußballer noch mit den Nachkriegswirren zu kämpfen. Idealismus und Kreativität waren angesagt, so beim Kauf des ersten Fußballs. Dieser kostete 60 D-Mark und diese Summe war für den Verein nicht zu stemmen. Deshalb musste sich jeder Spieler mit fünf D-Mark beteiligen. Das wäre heute nicht mehr notwendig. Der Verein ist schuldenfrei, und das trotz großer Sportanlage mit Rasenplatz und modernem Clubhaus – auch dank des Vorstands, der es seit 2016 aus der Notwendigkeit heraus in Eigenregie betreibt.

Der sportliche Höhepunkt war sicherlich der Aufstieg in die Kreisliga A, allerdings nur für drei Jahre. Sportlich ging es immer wieder auf und ab, beim Verein aber immer nach oben. Aus dem ehemaligen Fußballverein ist ein Verein für alle Generationen geworden, der neben Fußball auch Wandern, Turnen und Radfahren anbietet. Das funktioniert nur mit viel ehrenamtlicher Kraft. Beispiel: Vorsitzender Walter Keßler und Ehrenvorsitzender Manfred Furtwängler bringen sich vielfältig ein.

Die Jugend hatte beim SVG schon immer Priorität. So wurde 1951 die 1. Jugendmannschaft gegründet, die sogar 1954 Meister der Verbandsstaffel wurde – wenn auch nur für kurze Zeit. Denn: Als das Alter des Torhüters Albert Eggert festgestellt wurde, war der Titel weg. Er war bereits 20 Jahre und damit zu alt für eine Jugendmannschaft. Heute kann der SVG stolz auf die große Kinderturngruppe sein. 50 Kinder und Jugendliche ab zwei Jahren bis zum Teenageralter erleben Spiel, Sport und Spaß. 1968 wurde die Volksmarschgruppe gegründet, die erstmals 1969 die erste Göschweiler Wutachschluchtwandertage initiierte und heute jährlich zu den internationalen Volkswandertage einlädt. Zum erfolgreichen Verein zählen auch die AH-Mannschaft, die Mountainbikegruppe Hörnle Buebe, der Lauftreff und die Gymnastikgruppe.

Sehr aktiv ist der Jubiläumsverein – der zum 30. Geburtstag sogar Fußballgrößen wie Fritz Walter, Helmut Rahn, Horst Eckel auf dem grünen Rasen zum Spiel einlud – im kulturellen Leben von Göschweiler. So an Fastnacht, bei den Theateraufführungen und bei der Durchführung der Sonnwendfeiern.