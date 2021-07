von Thomas Schröter

17 Jahre lang gehörte Werner Marx aus Unadingen dem Löffinger Gemeinderat an, erstmals gewählt wurde er 2004. Bei den Kommunalwahlen 2009, 2014 und 2019 schaffte er jeweils den Wiedereinzug in das Gremium. Jetzt hat der langjährige CDU-Stadtrat aus persönlichen Gründen sein Mandat an den Nagel gehängt.

Werner Marx habe sich engagiert in die Arbeit des Gemeinderats eingebracht, insbesondere bei Themen rund um die Landwirtschaft und seinen Heimatort Unadingen, mit seiner geradlinigen Art und fundierter Argumentation habe er es verstanden, emotional aufgeladene Themen auf eine sachliche Ebene zurückzuführen, betonte Bürgermeister Tobias Link bei der Verabschiedung. Werner Marx habe sich großes Vertrauen in den Reihen der Bevölkerung erworben.

Bedauern über das Ausscheiden des langjährigen Stadtrats

Der Bürgermeister und CDU-Fraktionssprecher Manfred Furtwängler drückten einerseits ihr Bedauern über Marx‘ Ausscheiden aus, äußerten andererseits aber auch Verständnis für seine Entscheidung. „Die Tür steht immer offen bei uns“, meinte Manfred Furtwängler für den Fall, dass Werner Marx sich in Zukunft erneut kommunalpolitisch engagieren wolle.

Für Werner Marx rückt Hugo Wenzinger in den Gemeinderat nach. Bürgermeister Link verpflichtete den 63-jährigen Gärtnermeister aus Unadingen auf sein neues Ehrenamt. Sein Nachfolger sei „schwarz angehaucht mit einem grünen Daumen“, merkte Marx launig in Anspielung auf die parteipolitische Zugehörigkeit und die berufliche Tätigkeit von Hugo Wenzinger an.