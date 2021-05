Das Löffinger Waldbad öffnet an Fronleichnam morgens um 9 Uhr wieder seine Pforten. Auch hier gilt für die Besucher die 3-G-Regel: geimpft, genesen, getestet. Da die negativen Corona-Tests nicht älter als 24 Stunden sein dürfen, wird eine der Garagen im Erdgeschoss in ein Testzentrum umgewandelt.

Jeanette Bachert und Claudia Oschwald haben die notwendige Ausbildung und werden die Tests dienstags (14 bis 18 Uhr), samstags (12 bis 15 Uhr) und sonntags von (11 bis 16 Uhr) durchführen. Am Eröffnungstag wird von 11 bis 16 Uhr getestet. Die Corona-Teststation am Waldbad ist für Jedermann geöffnet.

Helfer dringend gesucht

Möglich wurde die Eröffnung durch ehrenamtlich Helfer, welche vor allem für die Einhaltung der Hygieneregelung eingesetzt werden. Täglich gibt es zwei Schichten, so so Hauptamtsleiterin Julia Selb. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten werden noch dringend weitere ehrenamtliche Helfer gesucht.

Geöffnet ist das Löffinger Waldbad täglich von 9 bis 19 Uhr, an besonders heißen Sommertagen bis 21 Uhr. Für die Sicherheit der Badegäste sorgt das Bad-Aufsichtsteam mit Sabine Tschakal, Herbert Kienzler, Joe Schmidt und zusätzlich in den Sommerferien Peter Glänzel. Am Sonntag und zur verlängerten Aufsicht steht das DLRG unter der Regie von Daniel Lehmann parat.

Für Besuche gibt es Zeitfenster

Die Eintrittskarten für den Waldbadbesuch können unter www.loeffingen.de erworben werden. Ein kleineres Ticket-Kontingent gibt es direkt an der Waldbadkasse. Damit möglichst viele Menschen in den Genuss eines Freibadbesuchs kommen, gelten die Karten jeweils für feste Zeitfenster: von 9 bis 19 Uhr, nachmittags von 12.30 bis 19 Uhr oder von 18 bis 19 Uhr. Die Tickets können im Internet drei Tage vor Eintritt erworben werden. Der Kiosk wird wie im vergangenen Jahr vom Team Andreas Ortlieb betreut.

Wer sich ehrenamtlich einbringen möchte, kann sich unter der Telefonnummer (0 76 54) 802-33 bei Julia Selb im Hauptamt melden.