Mehr als zufrieden sind Rektorin Silke Keller und Konrektorin Sibylle Streibel mit der Lehrerversorgung des Löffinger Schulverbunds im neuen Schuljahr. Für vier Lehrer, die die Schule verlassen haben, gab es guten Ersatz. Rektorin Silke Keller begrüßte gleich sieben neue Lehrkräfte und zwei Referendare.

„Wir sind froh, dass alles so gut geklappt hat“, sagt Silke Keller, die nun auf ein Kollegium von 39 Lehrkräften inklusive Schulleitung zurückgreifen kann. „Aufgrund dieser Verstärkung konnte ich mit meinem Team den Stundenplan erstmals in nur zehn Tagen fertigstellen“, so Konrektorin Sibylle Streibel. Positiv wirkte sich aus, dass einzelne Fächer wie Religion und Sport klassenmäßig bei Werkreal- und Realschule zusammengefasst werden.

Derzeit besuchen 567 Schüler den Löffinger Schulverbund. 35 Fünftklässler bilden eine Werkrealschul- und zwei Realschulklassen. Neun Schüler aus der Ukraine und acht Schüler mit Migrationshintergrund (Afghanistan, Indien, Mazedonien, China) werden in der Vorbereitungsklasse von Marijy Siuko gesondert im Fach Deutsch unterrichtet. Gut laufe das Betreuungsangebot, so Silke Keller. Es wird von Claudia Benitz mit ihrem Team geleitet. Dazu gehören die Hausaufgabenbetreuung, das betreute Mittagessen und die Arbeitsgemeinschaften am Montag- und Donnerstagnachmittag. Hausaufgabenbetreuung und AG-Angebote werden durch Jugendbegleiter und Lehrer unterstützt. Es gibt je eine AG Fußball, Spiel-Spaß-Sport, Kochen/Backen, Gruppentänze und Tischtennis.

Die neuen Lehrer sind: Katharina Abb (Mathematik, Chemie, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung), Diana Böhringer (Mathematik, Biologie, Geografie), Viktor Busch und Ole Kuhfahl (Technik, Biologie, Geografie), Janina Heizler (Englisch, Geschichte, Alltagskultur, Ernährung und Soziales), Berthold Niehaus (Mathematik, Technik, Chemie, Physik), Diana Rombach (Deutsch, Englisch, AES), Referendare Niclas Woll (Mathematik/Sport) und Kevin Kassube (Deutsch, Geschichte).