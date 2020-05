Der Unterricht des Schulverbundes Löffingen ist angelaufen, doch die Eindrücke der Schulschließung werden noch lange nachhallen: „Sieben Wochen ohne Schüler und Lehrer ist einfach schrecklich“, so Rektorin Silke Keller. Eine Meinung, die auch Konrektorin Sibylle Streibel teilt.

Glückliche Rektorinnen

Doch nicht nur die beiden Rektorinnen waren glücklich, als sich in der Schule – zumindest für die Prüfungsschüler – am Montagmorgen die Türen öffneten, sondern auch die Schüler selbst. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mich auf die Schule so freue“, sagte Manuel Albiez, der vor Unterrichtsbeginn die Hände wusch und desinfizierte.

Handhygiene wird groß geschrieben. So werden die Schüler aufgefordert die Hände mehrmals mit Seife und Wasser zu waschen, wie hier Manuel Albiez. Bild: Silvia Bächle | Bild: Silvia Bächle

Für Lehrer, Schüler und Eltern herrscht seit sieben Wochen Ausnahmezustand. Die schnelle Schulschließung, Online-Unterricht und nun die Umsetzung der geforderten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, damit zumindest die kommenden Prüflinge Präsenzunterricht genießen können. Eine Mammutaufgabe für die Schulleitung. Die beiden Damen wurden von den Kollegen Tobias Köhler und Guido Hensler unterstützt, die strengen Auflagen zu erfüllen.

Markierungen fürs Abstandhalten

So hat jeder Lehrer Flächen- und Händedesinfektionsmittel zur Verfügung, diese sind auch in den Unterrichtsräumen sowie in den Toiletten und im Schulgebäude zu finden. Die Zimmer der Rektoren und das Sekretariat sind abgesperrt, Eintritt ist nur einzeln möglich. Treppenhaus, Schulgebäude und selbst die Pausenhöfe wurden markiert, um entsprechenden Abstand zu halten.

Nur zwei Personen dürfen auf die Toilette, mit Pylonen wird dies gewährleistet, wie hier Madeleine Uhlmann (links) und Lilli Franke zeigen. | Bild: Silvia Bächle

Auch die Toilettengänge sind nur für maximal zwei Personen erlaubt, dies wird mit Pylonen geregelt. Mund-Nase-Masken können, müssen aber nicht im Unterricht getragen werden, wohl aber beim Warten auf den Bus und natürlich im Bus selbst.

Nur bestimmte Klassen erhalten Präsenzunterricht

In den Genuss des Präsenzunterrichts, der ausschließlich für die Prüfungsvorbereitung – für 2020 und 2021 – genutzt wird, kommen die Klassenstufen neun und zehn, die drei Tage pro Woche mit insgesamt 15 Stunden unterrichtet werden. Um den geforderten Mindestabstand einzuhalten, wurden die Klassen geteilt und bereits letzte Woche mit Metermaß die Schülerpulte (nur je ein Sitzplatz) aufgestellt. Lediglich eine Klasse mit 15 Schülern wurde in ein Doppelklassenzimmer einquartiert mit einer Fläche von 140 Quadratmetern.

Nach der Pause, jede Gruppe hat einen zugteilten Hof, müssen sich die Schüler auf die vorgeschriebenen Markierungen begeben um dort vom Lehrer mit Handdesinfektion zu versorgen. | Bild: Silvia Bächle

Eine neue Pausenregelung wurde eingeführt, jede Klasse hat einen zugeteilten Hof, überwacht werden die Pausen von acht Lehrkräften. Bevor es zurück ins Schulgebäude geht, begeben sich die Schüler an die Markierungen, dort werden ihre Hände vom Lehrer desinfiziert. Die Gruppen gehen erst nach Aufforderung der Lehrer – dies gilt vor Unterrichtsbeginn – ins Schulgebäude zurück.

Die bis zu 100 Schüler so zu verteilen, dass es nur wenig Kontakte gibt, ohne dabei Abzüge bei den Prüfungsvorbereitungen zu haben, war eine besondere Herausforderung, welche Sibylle Streibel perfekt gemeistert hat. „Wir haben immer das Wohl der Schüler im Auge“, informiert Rektorin Silke Keller, die ständig mit Kulturministerium, Schulträger und Eltern in Verbindung steht.

So stehen Deutsch, Mathematik und Englisch im Vordergrund für die Schüler, die bereits in zwei Wochen mit ihren Prüfungen zur Mittleren Reife beginnen. Die Neuntklässler, die im kommenden Jahr als Erste der neuen Prüfungsordnung unterliegen, werden zusätzlich in den Fächern Französisch sowie Technik oder AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) unterrichtet. Im Rahmen der Möglichkeiten kommen auch jene Schüler der achten Klasse der Werkrealschule einmal wöchentlich in den Genuss des Präsenzunterrichts, die Schwierigkeiten mit dem Online-Lernangebot haben.