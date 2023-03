Das Schild an der Eingangstür der ehemaligen Postfiliale am Löffinger Rathausplatz ist klar definiert: „Diese Filiale ist ab 1. Februar 2023 geschlossen.“ Obwohl Marc Mombauer von der Pressestelle Stuttgart auf Anfrage informiert, dass die Grundversorgung mit Postdienstleistungen in Löffingen garantiert werde, hat sich auch vier Wochen danach nichts getan.

Die letzte Antwort aus Stuttgart lautete am Donnerstag: „Derzeit kann ich nichts Neues verlautbaren. Unser ehemaliger Filialpartner in Löffingen hat seinen Vertrag fristgerecht zum 31. Januar gekündigt.“ Die Entscheidung habe er wohl vor allem aufgrund von Personalmangel treffen müssen. „Es wird auf jeden Fall weiterhin eine Postfiliale in Löffingen geben. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Leider kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts Konkreteres sagen.“ Die Suche nach einen Kooperationspartner – etwa einem Einzelhändler – sei bisher erfolglos verlaufen.

Auch Bürgermeister Tobias Link steht in Kontakt mit den Verantwortlichen der Post, um schnellstmöglich in Löffingen wieder eine Postfiliale zu haben. Offenbar wolle die Post die Filiale in Eigenbetrieb übernehmen und suche derzeit noch Personal, war aus dem Rathaus zu hören. Der ehemalige Löffinger Bürgermeister und Kreisrat Norbert Brugger ist über die Schließung enttäuscht und betont: „Wir brauchen schnellstens wieder eine Postfiliale“. Dies sehen auch die Filialen in Nachbarorten so, etwa der Dorfladen in Rötenbach oder Titisee-Neustadt. Hier kommen nun zusätzlich Löffinger Postkunden. Die nächste Filiale mit Bankleistung ist Hüfingen, wie an der geschlossenen Post-Tür zu lesen ist.

Im Mai 2018 hatte der Lenzkircher Frank Böhler die Löffinger Postagentur übernommen und sie zu „Franky‘s Packpoint“ erweitert. Sowohl er als auch seine Mitarbeiter waren von der Bevölkerung geschätzte Betreiber. Vor ihm wurde die Löffinger Postagentur von Alexander und Diana Binkert aus Bonndorf betrieben.