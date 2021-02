Der „virtuelle Bunte Abend“ in Löffingen steht, gesendet wird er am kommenden Freitag, 12. Februar, ab 20.11 Uhr. Einen echten närrischen Knüller versprechen die Projektleiter Frank de Rosso und Sebastian Kübler, die gemeinsam die Internetseite leffo.de betreiben, eine Plattform, die in Corona-Zeiten Lieferdienste von Betrieben in der Region auflistet.

Zusammen mit den beiden Narrenvätern Clemens Dienstberger von den Bachheimer Burgmüllern und Sven Seidel von den Löffinger Laternenbrüdern haben sie die Vielzahl der Einsendungen gesichtet. „Es sind alles neu entstandene Beiträge, nichts aus der Retorte“, so Clemens Dienstberger.

Beiträge sind aktuell und eigens produziert

Der virtuelle Bunte Abend sei kein Abklatsch des bekannten und beliebten Öschabends, hier präsentierten sich närrische Gruppierungen, die sonst nicht oder nur bei kleinen Veranstaltungen zu sehen seien. Der Bunte Abend ist ein närrisches Programm mit witzig-kreativen Beiträgen, Wortakrobatik gepaart mit musikalischen Darbietungen. Hier brachte vor allem der Sounddesigner Sebastian Kübler sein Können ein.

„Eigentlich hatten wir an eine 30-minütige Veranstaltung gedacht. Wir waren total von den vielen tollen Beiträgen überrascht, sodass wir nun ein mehrstündiges Programm zu allen Narren kostenlos schicken“, so Clemens Dienstberger. Jeder Beitrag ist auf acht Minuten begrenzt, sodass sehr viele Beiträge gesendet werden können.

Organisatoren loben Kreativität der Löffinger Narren

Während die beiden Computer-Freaks Hauptorganisator Sebastian Kübler und Frank de Rosso technisch alles perfekt für den großen Tag vorbereitet haben, haben die zwei Narrenväter die Rolle der Ansager und Moderatoren übernommen. Die Kreativität der Löffinger Narren habe gezeigt, dass Fastnacht Corona überleben kann, getreu dem Fasnet-Motto „Ko Sau macht die Fasnet hie, niet emol die Pandemie“.

Der virtuelle Bunte Abend ist via PC, Handy und Tablet auf der Internetseite www.leffo.de zu sehen – auch noch einige Tage nach dem 12. Februar. Zudem wird es ihm auf dem Videoportal Youtube geben.