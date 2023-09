Die Lachmuskeln werden wieder am 6. Oktober, 20 Uhr, strapaziert. Bereits zum vierten Mal kommt die Lachnacht nach Löffingen. Die Moderation des Abends übernimmt der gut gelaunte Ole Lehmann. Er spricht Tacheles über die wirklich wichtigen Themen im Leben: Warum fliegen Mücken erst in der Dämmerung los? Warum ist „Bares für Rares“ besser als Sex? Und warum ist Zumba der Ententanz der neuen Generation? Über all das philosophiert der preisgekrönte Stand-Up-Comedian auf seine eigene, unbeschwerte und manchmal verrückte Art. Lustig, nachdenklich und immer direkt.

Olaf Bossi hat sich vor einigen Jahren die Frage gestellt: Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und Gedanken türmten, war das Konto immer viel zu schnell leer und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit. Es war Zeit für einen Neuanfang. Doch wie? Welche Methoden des Aufräumens und Ausmistens grandios funktionierten und welche floppten, das hat er auf einer zweijährigen Abenteuerreise durch den Minimalismus-Kosmos erkundet.

Murzarella alias Sabine Murza präsentiert die Kunst des Bauchgesangs. Die preisgekrönte Bauchsängerin, mit Wurzeln in Gelsenkirchen, ist in all ihrer Vielseitigkeit – zwischen musikalischer Professionalität, deftigem Ruhrwitz und perfekter Bauchrednerkunst – vor allem eins: ein Phänomen. Ohne Mühe haucht sie den Puppen herzerfrischende Individualität und Leben ein. Sie sind der attraktive Höhepunkt einer Show voller Rasanz und in bester Comedy-Manier.

Osan Yaran thematisiert in seinem ganz neuen Bühnenprogramm „Gut, dass du fragst“ sein aufregendes Leben an der Grenze Ostberlins. Der extrem extrovertierte Komiker, der durch seine Energie, seinen Blickwinkel und seine spitzen Pointen das Publikum begeistert und mitreißt, nimmt das Publikum mit in seine Welt: vor allem in alle Schubladen, in die er regelmäßig in seinem Alltag gesteckt wird.

Jonas Greiner – aktuell, intelligent und brüllend komisch. Er überzeugt mit seiner unverwechselbaren Art, spitze, ironische Gesellschaftskritik und lustige Alltagsgeschichten mit hochkarätigem und erfrischendem Humor zu kombinieren. Hatten Sie in letzter Zeit Stress, Ärger, Streit oder einen Gichtschub? Kein Problem: Jonas Greiner lässt die Schwierigkeiten des Alltags vergessen. Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro. Einlass ab 19 Uhr.