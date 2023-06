Erstmals richtet Deutschland die Special Olympics World Games aus. Die weltweitgrößte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung findet im Berliner Olympiastadion statt. Auf der Zuschauertribüne wird eine Gruppe von Bewohnern der Löffinger „Lebensheimat“ mit ihren Betreuern das Ereignis verfolgen.

Die Idee zu dieser Erlebnisreise hatte Rosel Speth aus Dittishausen, die bereits seit über 35 Jahren im Haus Lebensheimat beschäftigt ist. Viele Jahrzehnte arbeitete sie als Hauswirtschaftsleiterin. In den letzten Jahren stieg sie auch in die Leitungsebene bei „PAR-LE“ ein, dem gemeinnützigen Inklusionsunternehmen des Hauses.

Per Zufall hörte sie von diesen Olympischen Spielen und schnell war ihr klar: „Das wäre doch etwas für unsere Bewohner.“ In der Gruppe der Führungsriege vorgetragen, stieß ihre Idee auf große Begeisterung. Gleiches galt in den verschiedenen Wohngruppen und auch der Geschäftsführer Michael Schreiner war begeistert. So kommen nun gleich neun Bewohner aus den verschiedenen Wohngruppen und Häusern aus Löffingen, Reiselfingen und Dittishausen in den Genuss, nach Berlin zu reisen.

Dieser Tage gab es ein erneutes Treffen mit Irina, Nunzia, Nico, Ralph, Sven, Julia, Günter, Robert und Neriman, die es kaum erwarten können, dass die Reise losgeht. Ganz genau wollten sie wissen, was sie in Berlin erwartet. „Wir freuen uns auf die Sportveranstaltungen, auf Berlin als große Stadt, auf unser Haus am Stadtrand im Grünen und natürlich auch auf die Fahrt“, so ihr Ausblick.

Doch bevor die Reise startet, gilt es, Vorbereitungen zu treffen, zu organisieren und auch zu schauen, ob die Bewohner, die sich ja nur bedingt kennen, auch zusammen harmonieren. Das Betreuungsteam mit Rosi Speth, Michaela Ortmann, Paulina Teudt, Peter Riedlinger und Luisa Wirbser hat sich für die Reise einiges vorgenommen. „Mitkommen können nur die kognitiv fitten Bewohner“, da war man sich schnell einig. Für diese soll es ein unvergessliches Erlebnis werden. Natürlich brauchte man auch das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter und diese zeigten sich mit den Reiseplänen mehr als zufrieden. „Es wird für alle auch eine Herausforderung werden“, davon ist man überzeugt.

Fünf Bewohner werden mit drei Betreuern die Reise nach Berlin und zurück mit dem Zug antreten. Damit man sich nicht ums Gepäck kümmern muss und auch genügend Vorräte fürs Haus und notwendiges Equipment mitnehmen kann, wird Rosi Speth mit ihrer Kollegin Michaela Ortmann und weiteren Bewohnern mit dem eigenen Bus nach Berlin fahren. Die Organisatorin hat eine Top-Arbeit geleistet und für die Gruppe Karten für „Fans in the Stands“ ergattert, die sowohl bei der Eröffnungsfeier der 190 Nationen als auch für einige Sportveranstaltungen gültig sind.

Bei den vielen Menschen gelte es genau zu kontrollieren, ob die Bewohner nicht überfordert oder mit zu vielen Reizen überflutet werden, so Rosi Speth, die mit dem pädagogisch geschulten Personal hier bei Bedarf eingreifen kann. Man habe sehr schnell am Stadtrand ein großes Haus mit Küche gefunden, welches für die Gruppe gut geeignet sei. Zwar werde man schon die Küche nutzen, doch auch zum Essen ausgehen stehe auf der Liste.

Eine Freude für alle war die Einladung der Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter, welche die Gruppe in den Bundestag, danach zum gemeinsamen Mittagessen und zum Besuch in die Kuppel einlädt.