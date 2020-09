Positiv gestimmt zeigt sich Susanne Bohnenstengel von der Stadtverwaltung am Ende der Freibadsaison. Als zukunftsfähig habe sich das zweigleisige Ticket System gezeigt, wobei insbesonders das Online-System von den Besuchern äußerst positiv bewertet wurde. Vor allem an den beiden besucherstärksten Tagen, 20. und 21. August, zeigten sich die Vorteile. Mehrfach war das Besucherkontingent von 490 Plätzen ausgebucht, durch das dynamische Ticketsystem konnten frei gewordene Plätze an neue Badegäste wieder vergeben werden. So konnten am 21. August über den ganzen Tag verteilt rund 600 Badegäste das Baden genießen. In der verkürzten Saison, so Susanne Bohnenstengel, wurden rund 7900 Online-Tickets verkauft, rund vier Prozent entfielen auf das Familienticket, das zum Eintritt von bis zu fünf Familienmitgliedern berechtigt.

Hygienekonzept wurde umgesetzt

Somit könne man von rund 8900 Badegästen im Waldbad aus dem Online-Ticketystem ausgehen. Hinzu kämen noch rund 3.500 Badegäste, welche direkt an der Waldbadkasse ihr Ticket lösten. Möglich wurde die Öffnung allerdings nur durch ein Corona-Hygienekonzept, welches wie geplant umgesetzt werden konnte und von den Badegästen auch angenommen wurde.

Neben dem Badepersonal waren 37 freiwillige Helfer und das DLRG im Einsatz. DLRG-Vorsitzender Daniel Lehmann: „Wir haben deutlich mehr Wachstunden geleistet, ab 18 Uhr waren immer zwei Personen der insgesamt 20 Wachleute im Einsatz.“ Ganz bewusst habe man Risikogruppen und Jugendliche von den Wachdiensten ausgeschlossen. Erstmals konnte auch das Eisbärenschwimmen als Abschluss der Saison nicht durchgeführt werden.

Große Unterstützung durch die Stadt

In einer schwierigen Ausgangslage sah sich auch der neue Waldbad-Café-Mieter Andreas Ortlieb, der mit einem 20-köpfigen Team im Einsatz war. Das Fazit des 32-jährigen ist durchaus zufriedenstellend: „wir haben große Unterstützung durch die Stadt bekommen“. Der frische Wind durch die jungen engagierten Mitarbeiter sei bei den Badbesuchern gut angekommen.