Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen Vikar Jan Lipinski und Gemeindereferent Markus Schuberth die Kirchengemeinde Heilig Kreuz Löffingen. Freudig und erwartungsvoll, eine neue Aufgabe zu übernehmen, aber auch traurig, da beide im Baarstädtchen Wurzeln geschlagen, Freundschaften geknüpft, und auch Akzente gesetzt haben.

Vikar Jan Lipinski

In Löffingen hat der 32-jährige Vikar Jan Lipinski in diesen drei Jahren neue Akzente gesetzt, ist neue Wege gegangen, welche ihn die Ausbildungspfarrer Eugen Dannenberger und Johannes Kienzler, sowie der Diakon Knöller gehen ließen. Mit der Plaudergruppe „Frage mal den Vikar“ wurde gemeinsam der Blick auf die Kirche aus anderer Perspektive, humorvoll und durchaus kritisch geworfen. „Für mich eine überaus gewinnbringende Methode zur persönlichen wie beruflichen Weiterentwicklung“, urteilt Vikar Lipinski. Unkonventionell waren sicherlich auch die Formen und Plätze der Sakramentsspenden des Vikars, etwa Freiluftmessen oder die Beichtspaziergänge für die etwas „Kirchenferneren“.

Auch der „Gebets- und Vernetzungskreis junger Erwachsener“ kam gut an. Als Schulpfarrer, Verantwortlicher für die Firmungen und vor allem als Verantwortlicher der 130 Ministranten hat er bei den Gläubigen beim Spenden der Sakramente, von der Taufe bis zur Beerdigung, unvergessliche Eindrücke hinterlassen. „Die ersten vier Wochen haben die Löffinger erst einmal abgewartet und beobachtet, doch dann war schnell das Eis gebrochen“, berichtet Lipinski, der auch zahlreiche Freundschaften geschlossen hat.

„Da bin ich Mensch“

„Da bin ich nicht der Vikar sondern Jan der Mensch“. Nun führt der Weg von Jan Lipinski zur letzten Vikarstelle ins Renchtal nach Oberkirch. Hier kann er seine bisherigen Erfahrungen einbringen, auch die während der Vakanzzeit des Löffinger Pfarrers. Dabei konnte er sich neuen Herausforderungen stellen.

Markus Schuberth: Wie der scheidende Vikar Lipinski beurteilt auch der 26-jährige Gemeindereferent Markus Schuberth die Löffinger als unkompliziert, als beeindruckende Dorfgemeinschaften und engagierte Menschen in der Kirche. Der junge Religionspädagoge, der in Freiburg studiert hat, hat während seiner Zeit in Löffingen die Ausbildung zum Gemeindereferenten mit sehr gutem Erfolg im Sommer vergangenen Jahres absolviert.

Als pastoraler Mitarbeiter war sein Aufgabengebiet in den vier Grunddiensten der Kirche zu finden. Auch er hinterlässt seine Spuren, etwa in der Kinderfreizeit, den Kindernachmittagen, bei den Familiengottesdiensten, als Verantwortlicher der Erstkommunikanten oder auch im Ausschuss „Caritas und Soziales“. Hier engagierte er sich auch für gefüllte Tüten für die Hochschwarzwälder Tafel. Auch beim gemeinsamen Gottesdienst für Trauernde setzte er Akzente.