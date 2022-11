Bemerkenswertes wurde sogar am Himmel erzielt. Gleich zwei erfolgreiche Piloten schickte die Segelfluggruppe ins Rennen. Markus Halbig wurde im Doppelsitzer baden-württembergischer Meister und lag bundesweit Rang neun. Stefan Karch wurde in der offenen Klasse in der Baden-Württembergischen Meisterschaft Vizemeister, bundesweit war dies Rang zehn.

Seit Jahren in Löffingen erfolgreich

Die Villingerin Natascha Wolf gehört schon seit Jahren zu den erfolgreichen Leichtathleten in Löffingen, was ihre Titel- und die Bestenliste auch unterstreicht. Bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften wurde sie im Hammerwurf Vizemeisterin, errang vordere Plätze im Winterwurf, Hammerwurf und Diskus. Hinzu kamen noch: Der Master-Titel beim Wurf-Mehrkampf, der Sieg bei den BLV-Finals, vier baden-württembergische Meistertitel und bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Aktiven Platz fünf im Hammerwurf.

Zweiter Titel für Laurin Wehrle

Bereits zum zweiten Mal nach 2019 durfte der 21-jährige Triathlet Laurin Wehrle aus Dittishausen als Sportler des Jahres den Pokal von Bürgermeister Tobias Link in Empfang nehmen. Das Sporttalent (im Laufen, Schwimmen, Radfahren) legte gleich vier gewichtige Titel in die Waagschale, 2021 jeweils einen vierten Platz bei den Europameisterschaften und Deutschen Meisterschaften, in diesem Jahr kamen zwei dritte Plätze bei den Europameisterschaften und der Gesamtwertung dazu.

Löffingen Das Jugendtheater Göschweiler steht unter neuer Regie Das könnte Sie auch interessieren

Als Mannschaft des Jahres wurde die weibliche U 14 mit Laura Hübsch, Ronja Ganter, Nele Zahn, Emilia Hettich, Lena Frei, Marlen Beck, Hannah Streatker, Maya Burger und Lenz Benz für ihre Vizemeisterschaft bei den Badischen Meisterschaften gekürt.

Maik Arendt sammelt Titel

Neben diesen Pokalen würdigte Bürgermeister Tobias Link noch weitere sportliche Höchstleistungen. Maik Arendt qualifizierte sich mit insgesamt 16 Titeln und hervorragenden Platzierungen bei den Senioren-Weltmeisterschaften, im Zehnkampf, Hammerwurf, Kugelstoßen, Fünfkampf und dem Diskuswurf. Hinzu kamen verschiedene Meister- und Vizemeistertitel bei den Baden-Württembergischen Master-Meisterschaften, bei den Süddeutschen Mehrkampfmeisterschaften und den BLV-Finals.

Löffingen Stimmungsvolle Schätze aus dem Liederbuch: Im Unadinger „Hirschen“ hat das Singen eine neue Heimat Das könnte Sie auch interessieren

Ottmar Heiler punktete sportlich mit dem baden-württembergischen Mastertitel im Wurf-Fünfkampf. Nicht mit einbezogen wurden seine zahlreichen ehrenamtlichen Leistungen für den Breiten- und Leistungssport. Niklas Leber trat zur Sportlerehrung gleich mit vier Titeln an: Rang fünf bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Fünfkampf, dazu erste, zweite und dritte Plätze bei den BLV-Finals im Hammerwurf, Diskuswurf und Kugelstoßen.

Das Rahmenprogramm Eingebettet ist die jährliche Sportlerehrung stets in ein ansprechendes Programm. Dieses Jahr hatte Bürgermeister Tobias Link für den Abend in der Drei-Schluchten-Halle in Bachheim den Musikbeitrag des dortigen Musikvereins gewählt. Hinzu kamen die meisterlichen Zauberkünste von Chris Hill. Der Neu-Löffinger scheute sich nicht, mitten im Publikum mit seinen Kunststücken zu beeindrucken.

Jakob Uhrhan konnte sich mit einem sechsten Platz bei den BLV-Finals im Weitsprung der Jugend für die Sportlehrehrung qualifizieren. Yannick Winterhalder zeigte seine sportlichen Leistungen bei den Badischen Meisterschaften im Kugelstoßen mit zwei Vizemeistertiteln und Top-Leistungen sowohl bei den Finals als auch beiden Baden-Württembergischen Meisterschaften. Marit König konnte sich mit dem ersten Platz bei den BLV Meisterschaften U 16 im Speerwurf qualifizieren.

Hochschwarzwald Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht: Dann öffnet er wieder für Besucher Das könnte Sie auch interessieren

Laura Hübsch holte einen dritten Platz beim BLV-Vierkampf. Hagen Fuckel ist in der badischen Rangliste beim Hochsprung, 800-Meter-Lauf und 2000 Meter Lauf auf Rang zwei zu finden. Carlo Mayer wurde Sieger bei den Regionalfinals Südwest im Mehrkampf. Mika Schöpperle errang im Regionalfinale Südwest Platz vier im Mehrkampf. Ausgezeichnet wurde die Mannschaft U12 mit Joah Kleiser, Tizian Brunner, Luis Jokiel, Mika Schöpperle und Carlo Mayer für ihren vierten Platz bei den Badischen Meisterschaften.