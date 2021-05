von Thomas Schröter

Das Betreuungsangebot für Kinder in der Region Löffingen erfährt eine Bereicherung. Der Gemeinderat befürwortete bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Einrichtung eines Naturkindergartens, der seinen Betrieb bereits mit Beginn des Kindergartenjahres 2021/22 aufnehmen soll.

Ohne Dach und Wände Der Wald- oder Naturkindergarten ist eine Form des Kindergartens, die aus Skandinavien stammt und auch hierzulande immer beliebter wird. Der Waldkindergarten wird häufig als „Kindergarten ohne Dach und Wände“ bezeichnet. Der wesentliche Unterschied zu konventionellen Kindergärten besteht darin, dass die betreuten Kinder mit ihren Erziehern den Kindergartenalltag fast durchgehend in der freien Natur verbringen.



Die Aktivitäten im Freien finden bei jedem Wetter statt, Einschränkungen gibt es nur bei Witterungsbedingungen, die einen sicheren Aufenthalt im Freien unmöglich machen. Im Waldkindergarten wird in der Regel auf handelsübliches Spielzeug verzichtet. Die Kinder spielen mit Naturgegenständen, die sie in ihrer Umgebung finden. Abgesehen von ihrem Outdoor-Charakter stellen Waldkindergärten ganz normale Kindergärten dar, in denen die Kinder von Fachkräften gebildet, begleitet und erzogen werden. (tom)

Damit schlägt die Stadt, wie Bürgermeister Tobias Link erklärte, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: „Mit dem Naturkindergarten erweitern wir das jetzt schon vielfältige pädagogische Spektrum, das die Kindergärten in Löffingen und seinen Ortsteilen bieten, um ein weiteres – und noch dazu ausgesprochen naturnahes – Angebot. Zudem können wir die vorhandenen Regelgruppen in den bestehenden Kindergärten spürbar entlasten und zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder ab einem Alter von drei Jahren schaffen.“

Eine Gruppe für bis zu 20 Kinder

Michaela Oster und Natascha Hofmeier, die als Fachkräfte den Naturkindergarten betreuen werden, stellten die Eckpunkte für dieses in der Region Löffingen neue Betreuungskonzept vor. Geplant ist die Schaffung eines eingruppigen Naturkindergartens, der bis zu 20 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt aufnehmen kann.

Der Kindergarten soll als Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten von 7.30 bis 13.30 Uhr betrieben werden. Als Ausgangspunkt für die Aktivitäten des Naturkindergartens ist in Absprache mit dem zuständigen Revierförster Konrad Kuster ein stadteigenes Grundstück am Erholungsgebiet Haslach vorgesehen.

Schutzraum fehlt noch

Der Naturkindergarten muss über einen beheizbaren Stützpunkt als Schutzraum verfügen. Dafür komme, so Michaela Oster und Natascha Hofmeier, entweder eine Hütte oder ein Bauwagen in Frage. Es gebe mittlerweile Anbieter für kindergartenspezifische Bauwagenlösungen.

Grundsätzlich wird sich laut Oster und Hofmeier die Naturkindergartengruppe bei jedem Wetter draußen aufhalten. Lediglich bei extremen Schlechtwetterlagen werde man in ein städtisches Gebäude ausweichen.

Stadt hofft auf Fördermittel

Mit Blick auf die Kostenseite, Personalschlüssel und Betriebserlaubnis gälten für den Naturkindergarten die bereits von den herkömmlichen Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten bekannten Vorgaben, erläuterte Hauptamtsleiterin Julia Selb auf Nachfrage von CDU-Stadträtin Anette Hilpert. Das Fachpersonal werde von Zusatzkräften unterstützt, für die Betriebserlaubnis sei ein genehmigtes pädagogisches Konzept erforderlich.

Die geschätzten Kosten für einen kindergartenspezifischen Bauwagen bewegten sich, je nach Ausstattung, zwischen 35.000 und 60.000 Euro. Die Stadtverwaltung werde, nachdem der Rat der Einrichtung eines Naturkindergartens zugestimmt habe, Angebote einholen. Was die finanzielle Seite anbelangt, werde die Stadt auch nach Fördermitteln Ausschau halten. Es gebe allerdings keine Garantie, dass und welcher Größenordnung Zuschüsse fließen, die Stadt werde demnach gegebenenfalls die Kosten eigenständig stemmen müssen.

Für den Fall, dass die Nachfrage nach Plätzen das Angebot übersteige, sei ein objektives Auswahlverfahren erforderlich, betonte CDU-Stadträtin Marlene Müller-Hauser. Das Naturkindergarten-Konzept erfordere auch von den Eltern besonderes Engagement. Daher sollten mit den Eltern intensive Vorgespräche geführt werden, lautete eine weitere Anregung aus den Reihen des Rats.