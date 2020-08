von Thomas Schröter

Förderzusagen in Höhe von insgesamt rund 3,5 Millionen Euro hat die Stadt Löffingen in jüngster Zeit erhalten. Diese Gelder seien gerade in der jetzigen, durch die Auswirkungen der Corona-Krise angespannten Haushaltslage eine wichtige Hilfe, betonte Bürgermeister Tobias Link bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Stadtkämmerer Artur Klausmann gab einen Überblick über die Zuwendungsbescheide.

Sanierung Realschule: Von den rund sieben Millionen Euro Gesamtkosten sind rund 3,62 Millionen Euro förderfähig. Aus der Schulförderung gehen der Stadt rund 1,48 Millionen Euro zu, aus dem Ausgleichsstock 600 000 Euro.





Digitalpakt Schulbereich: Aus dem Programmteil „Förderung der digitalen Infrastruktur“ fließen 273 500 Euro nach Löffingen, aus dem Sofortausstattungsprogramm weitere 61 000 Euro.

Die Sanierungskosten werden auf 607 000 Euro taxiert, von denen 581 000 Euro förderfähig sind. Der Zuschuss beläuft sich auf 464 900 Euro, die Förderquote demnach auf knapp 77 Prozent. Entwässerung Schwimmbadstraße: Die Sanierungskosten belaufen sich auf rund 1,19 Millionen Euro, von denen 773 000 Euro zuwendungsfähig sind. Der Zuschuss beträgt 578 800 Euro, die Förderquote rund 75 Prozent.





