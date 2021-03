von Thomas Schröter

Um einen zeitgemäßen Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) gewährleisten zu können, gebe es an dem Planwerk erheblichen Nachbesserungsbedarf, ist die Haltung des Löffinger Gemeinderats. Nur wenn diese Nachbesserungen zum Tragen kommen, stelle der ÖPNV eine echte Alternative zum individuellen Verkehr dar. Zudem laufe der Hochschwarzwald Gefahr, im Vergleich zum „Freiburger Speckgürtel“ ins Hintertreffen zu geraten, was die ÖPNV-Versorgung anbelange, weshalb Löffingen auf Gleichbehandlung pocht.

„Das entspricht nicht dem, was wir brauchen“, stellte Bürgermeister Tobias Link mit Blick auf die Pläne für die künftigen Nahverkehrsverbindungen von Löffingen in die Ortsteile fest. Die Menschen im Hochschwarzwald hätten das gleiche Recht auf eine Taktung, wie sie im Unterland bereits praktiziert werde, forderte Link. Insbesondere die Taktzahl reiche nicht aus. Außerdem müsse der Busverkehr besser auf die Taktung der Breisgau-S-Bahn abgestimmt werden. Zudem benötigten gerade auch junge Leute einen ÖPNV, der über den üblichen Schulverkehr hinausgeht und sie abends auch wieder nach Hause bringt.

Man brauche verlässliche Zeiten, wenn der ÖPNV akzeptiert werden soll. Dazu gehöre, dass der Bus stündlich zur gleichen Zeit fahre. Das gelte sowohl für die südliche Anbindung in die Ortsteile als auch für die nördliche nach Dittishausen. Insbesondere Touristen und Gäste seien auf Busverbindungen am Abend und am Wochenende angewiesen. Auch Bürger, die zur Arbeit aus den Teilorten auspendeln, müssten am Feierabend noch Angebote finden, die ihren Rückweg sicherstellten. Der letzte Bus müsse so fahren, dass er die Fahrgäste des letzten Zugs aus Freiburg, der in Löffingen um 23.43 Uhr ankommt, noch in die Teilorte bringen kann.

Stadt wünscht bessere Anbindung von Kirnbergsee und Tatzmania

Darüber hinaus beantragt die Stadt, eine zusätzliche Bushaltestelle an der Kreuzung Poststraße-Taborstraße in Dittishausen einzurichten. Zu klären sei dabei auch, ob diese Busverbindung in den Schwarzwald-Baar-Kreis nach Unterbränd weitergeführt werden kann, da der Kirnbergsee in Unterbränd als Ausflugsziel in der Region sehr beliebt sei. Im Sommer müsse der Bus auch verstärkt den Freizeitpark Tatzmania mit seinem hohen Besucheraufkommen anfahren, auch die neue Tiny-Haus-Feriensiedlung werde zusätzliche Nutzer bringen.

Dabei müsse auch eine Weiterführung der Buslinie nach Eisenbach in Betracht gezogen werden, weil dort zahlreiche Berufspendler verkehren. Der „Schülerbus“, der insbesondere die Schüler aus Bachheim und Unadingen nach Löffingen bringt, sei im vorgelegten Entwurf nicht mehr enthalten, müsse aber unbedingt weiter betrieben werden. Besser angebunden werden soll auch die Behinderteneinrichtung Haus Lebensheimat in Reiselfingen, die Wohngruppen in Löffingen und Dittishausen unterhält.

„Wer auf den verstärkten Umstieg auf den ÖPNV setzt, muss ein attraktives Angebot schaffen und auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen“, übte Bürgermeister Link Kritik in Richtung Landesebene.