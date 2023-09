Wegen des Weggangs der Ärzte Murchner und Grohmann sah es in Löffingen mit der Hausarztversorgung düster aus. Nach intensiver Suche und einer nicht alltäglichen Lösung der Gemeinde wird es in Löffingen neben der Praxis von Peter Karvouniaris nun wieder eine zweite Hausarztpraxis geben.

Der 41-jährige Facharzt für Allgemeinmedizin Andreas Biesemann wird voraussichtlich im Februar die Praxis in den Räumen der Baugenossenschaft an der Kirchstraße (ehemals Praxis Grohmann) eröffnen.

Da die Räume erst ab Januar frei werden, könne auch erst dann mit dem Umbau und der Sanierung begonnen werden, so Bürgermeister Tobias Link und Andreas Biesemann beim Pressegespräch. Die Praxis muss vor allem auf den neusten Stand der Technik gebracht werden, zumal der Arzt auch digitale Angebote für die Patienten im Auge hat.

Viel Erfahrung im Bereich Chirurgie

Der Facharzt für Allgemeinmedizin, der vor allem aus dem Bereich der Chirurgie viel Erfahrungen mitbringt, plant, die Praxis täglich vormittags zu öffnen. Sie soll an manchen Tagen aber auch nachmittags für die Patienten geöffnet sein.

Ferner sei für Berufstätige eine Abendsprechstunde geplant, so informiert der verheiratete Arzt und Vater einer achtjährigen Tochter. Der in Furtwangen geborene Mediziner wohnt weiter in Freiburg. „Dies ist überhaupt kein Problem, auch nicht für notwendige Krankenbesuche“, meint er.

Biesemann absolviert Fortbildungen

Derzeit ist Andreas Biesemann noch mit sehr viel Bürokratiearbeit beschäftigt und stellt sich weiteren Fortbildungen. Dann gehe es daran, Personal zu finden. „Es wird nicht einfach, aber ich denke auch nicht unmöglich, da ich mit der neuen Praxis sehr flexibel sein kann.“

Glücklich und zufrieden über diese doch positive Entwicklung nach dem plötzlichen Rückzug des Arztes Grohmann zeigt sich Bürgermeister Tobias Link. Mit der Entscheidung des Gemeinderats, einen Arzt vonseiten der Kommune bis zur Eröffnung der eigenen Praxis als Sicherungsassistenten einzustellen und zu bezahlen, sei man einen ungewöhnlichen neuen Weg gegangen.

Man habe gezeigt, dass man in Löffingen für neue Lösungen offen sei. Dies gelte auch für die Zukunft. „Mit der voraussichtlichen Eröffnung der neuen Praxis am 1. Februar ist die Hausarztversorgung in Löffingen auf jeden Fall verbessert“, sagt Link.