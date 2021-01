Aufgrund von Eisglätte und überhöhter Geschwindigkeit kam der Klein-Lkw von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und mehreren Verkehrszeichen und stürzte danach mit seinem Fahrzeug einen Abhang hinunter. Der Verunfallte musste mit Rückenverletzungen durch einen hinzugezogenen Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Freiburg geflogen werden. Am Lieferwagen entstand erheblicher Schaden. Zur Sicherung des am Hang liegenden Fahrzeuges wurde die Feuerwehr aus Löffingen eingesetzt.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Landstraße in diesem Bereich teilweise gesperrt werden. Hierdurch ergaben sich zeitweise Verkehrsbehinderungen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.