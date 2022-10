Die Entscheidung der Stadt Löffingen, das in die Jahre gekommene Schulgebäude zu sanieren, modernisieren und innovativ zu gestalten erforderte ein großes Stück Mut und Zuversicht. Nun wurde das Vorzeigeobjekt mit einem Volumen von 7,5 Millionen Euro offiziell eingeweiht und der Bevölkerung vorgestellt.

Lernen mit positiven Emotionen

„Heute ist ein besonderer Tag“, so Bürgermeister Tobias Link. Dieser Tage lasse all die Herausforderungen, Diskussionen und auch so manches Kopfzerbrechen in Vergessenheit geraten. Das neue Schulgebäude zeige den Stellenwert der Schulen in der Stadt. Dabei lege man großen Wert auf beste Lernbedingungen für Kinder und Jugendlichen. In dem modern gestalteten Schulhaus mit modernster Technik und Wohlfühlcharakter sei Lernen mit positiven Emotionen verbunden, so Link.

Er würdigte vor allem auch das positive Zusammenspiel aller Beteiligten, die den Wiedereinzug der Schule zum Schuljahresbeginn ermöglicht hätten. Angefangen beim Planungsbüro Fritz mit Bauleiter Frank Ostertag und Architektin Eva Hauser, über alle Betriebe und Handwerker, bis hin zu den Lehrkräften, dem Stadtbauamt mit Udo Brugger und auch dem Gemeinderat, der in der schwierigen Zeit Großartiges geleistet hätte.

Die vier Bürgermeister haben viel zu bereden (von links): Josef Matt (Friedenweiler) Tobias Link (Löffingen), Karlheinz Rontke (Eisenbach) und Josef Haberstroh (Breitnau) | Bild: Gerold Bächle

Die 35 Gewerke, so informierte der Teamleiter aus Freiburg, Günter Sutter, hätten effizient mit den zahlreichen Fachbereichen wie Umweltschutz, Brandschutz, Energetische Lösungen, Barrierefreiheit, Hand-in Hand gearbeitet, wobei auch Ideen von früher – wie das Satteldach – wieder aufgenommen und realisiert wurden. Gerade diese neue Dachkonstruktion habe die Raumkapazität für die naturwissenschaftlichen Bereiche erweitert. Erfreulicherweise kamen von den 30 Baufirmen elf direkt aus Löffingen und der Region.

Schule in Zahlen Für die derzeit 390 Schüler mit 33 Lehrkräften steht mit dem neuen Gebäude 4200 Quadratmeter Fläche zusätzlich zur Verfügung. Neben der Erneuerungen wurden aber auch Dinge übernommen wie etwa die Brandschutztüren. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 7,5 Millionen Euro, wobei Zuschüsse fließen, etwa aus dem kommunalen Sanierungsfond (1.478.000 Euro), eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock von 600.000 Euro sowie Geld aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 190.000 Euro.

Von einem nun zeitgemäßen ja gar der Zeit vorauseilenden Unterricht im neuen Schulgebäude sprach Schulamtsdirektorin Barbara Wunsch-Rampsberger. Hier sei nicht nur in die Zukunft investiert worden, sondern auch in die Möglichkeit experimentelle Arbeiten zu ermöglichen.

„Schule ist doof“ – das hört die Landtagsabgeordnete Daniela Ewers meist von Schülern, die nicht in einem solchen neuen Schulkomplex lernen dürfen. „Löffingen zeigt, wie Schule Spaß machen kann“, sagte sie. Die Gemeinde habe eine Lerninstitution geschaffen, die mehr als Unterricht biete.

Damaliger Rektor gab den Anstoß

Es war der damalige Rektor Peter Kunz, der die immer größer werdende Mängelliste den Kommunalpolitikern vor Augen geführt hatte. „Wir sind sehr dankbar und froh, dass die ‚alte Lady 50-jährige Schule‘ nicht nur eine Botox-Spritze, sondern eine Rundum-Erneuerung bekam“ so Konrektorin Sibylle Streibel.

Mit Herzblut hätten sie und die erkrankte Rektorin Silke Keller dien Neubau begleitet. „Wir waren sehr dankbar für das offene Ohr von Udo Brugger, denn eine Schule hat andere Herausforderungen zu bewältigen wie etwa ein Rathaus“, so die Konrektorin.

Zwei Lehrer opfern ihre Ferien

Die Stadt habe mutige zukunftsorientierte Entscheidungen getroffen. Doch auch das Lehrerkollegium habe tatkräftig beim Umzug mit Hand angelegt, sodass die Schüler in bereits eingerichtete Klassenzimmer einziehen konnten. Vor allem waren es die beiden Lehrkräfte Guido Hensler und Wolfgang Löchle, die während der gesamten Ferienzeit die IT aufgebaut hätten.

Nach der offiziellen Einweihung stand ein Tag der offenen Tür mit Führungen durch das neue Gebäude an.