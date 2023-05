So spannend und interessant wie die Aussteller sind auch die Vorträge, die es eigens für die Leistungsschau geben wird. Hier konnten wieder interessante und brandaktuelle Themen besetzt werden. Wer sich informieren möchte, der findet eine große Bandbreite an Angeboten. Es beginnt um 13 Uhr mit Andreas Ortlieb zum Thema Entwicklung des Hochschwarzwälder Immobilen-Marktes und Zukunftstrends. Um 14 Uhr wird Bernd Hämmerle über die Wärmepumpen – die Heizquelle der Zukunft – referieren. Um 15 Uhr ist Ana Schlegel an der Reihe „Wie geht wertschätzende Kommunikation? Auf badisch = SOD = Schwätze ohne Druffschlage“. Vom Polizeipräsidium Freiburg kommt Andreas Wassermann, der um 16 Uhr über Enkeltrick und andere Betrugsmaschen informieren wird und den Abschluss um 17 Uhr bildet Kuno Schlatter zum Thema „Fördermöglichkeiten bei Neubau und Sanierungsmaßnahmen im Wohnungsbau“. Parkplätze sind entsprechend ausgeschrieben.

Das Rahmenprogramm ist erstaunlich und hält für jede Generation eine Überraschung bereit. So öffnet der Kindergarten Maximus seine Tore (Eltern haften für ihre Kinder). Auf der Bühne wird nach der Eröffnung durch Schirmherrin Rita Schwarzelühr-Sutter, Bürgermeister Tobias Link und Vorsitzendem Dieter Köpfler, untermalt durch die Klänge des Bläserensembles der Stadtmusik, die Trachtenkapelle Göschweiler die Gäste erfreuen und danach wird es eine Tanzperformance der „School of Streetdance“ geben. Der Höhepunkt wird die Verlosung der Tombola sein, hier werden fünf Ballonfahrten und zahlreiche attraktive Sachpreise verlost. Bereits um 17 Uhr werden die Ballonfahrer in die Lüfte schweben, eine Fahrt hat der Schwarzwaldhof gesponsert. Doch auch das Badeparadies, Tatzmania, die Sparkasse, der Haslachhof und viele weitere Firmen sorgen für die attraktiven Preise.

Endlich ist es wieder soweit, die Löffinger Leistungsschau öffnet ihre Tore: 78 Aussteller der unterschiedlichsten Sparten stellen sich vor. Angesagt haben sich 19 Dienstleister, 17 (Einzel-) Händler, 17 Handwerker, acht Industriebetriebe, vier gastronomische Betriebe und sechs Aussteller in Sachen Kunst und Kultur. Dabei ist jeder Aussteller darauf bedacht, den Gästen immer noch etwas Besonderes zu bieten. So wird die Firma Wilm mitgebrachte Hundemarken oder Tier-Napfe mit gewünschten Daten versehen, dies zugunsten einer Spende für den Löffinger Tierschutzverein. Wer die Leistungsschau und Löffingen von oben sehen möchte, der kann mit Kran und Aussichtsturm von der Bedachung Steiger in die Lüfte gehen. Geboten wird an jedem Stand etwas, dazu wird der Löffinger Zauberkünstler Chris Hill unterwegs sein, aber auch an einem Stand mit Close-Up-Tischzauberei die Gäste überraschen.

Im Jahr 2000 wurde der Wirtschaftsverbund Löffingen gegründet. Ziel war die Stärkung des ländlichen Raums, Ideengeber der damalige Bürgermeister Frank Schmitt. Bereits 2001 wurde der Wirtschaftsverbund um den Einzelhandel und die Gastronomen der Stadt erweitert, im Jahr 2007 wurde der Wirtschaftsverbund durch die Gemeinden Friedenweiler und Eisenbach erweitert.

Heute gehören dem weit über die Grenzen hinaus bekannten Wirtschaftsverbund fünf Kommunen, 70 Mitglieder an – und dies in unterschiedlichen Sparten. Ganz bewusst, so Dieter Köpfler, der seit 2011 Vorsitzender ist, setze man seit Beginn auf eine breite Basis, um auch die Wirtschaftsvielfalt der Region aufzuzeigen. So gehören dem Wirtschaftsverbund Löffingen-Friedenweiler-Eisenbach Handwerker, Gastronomen, Gewerbetreibende, Dienstleister, Landwirte, Führungskräfte in Unternehmen, Organisation, die dem selbständigen Mittelstand verbunden sind und sonstige Firmen, die sich wirtschaftlich betätigen an. Mit gemeinsamer Schlagkraft wollte und will man den Wirtschaftsstandort stärken und eine Leistungsfähigkeit und Vielfalt in der Region aufzeigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, die Tradition im ländlichen Raum zu bewahren und diese mit den Anforderungen des modernen Lebens zu verbinden.

Wie könnte man diese Ziele besser aufzeigen als bei einer Leistungsschau? Das hatten sich Ehrenmitglied, Gründungsmitglied und Ideengeber der Leistungsschau, Bernd Behnke, mit seinem Vorstandsteam gedacht. Bereits im Jahr 2002 fand die erste Leistungsschau statt, die alle drei Jahre ein echtes Ereignis in der Region geworden ist. Zwar ist die Leistungsschau in erster Linie eine Plattform für die drei Gemeinden, doch schon seit Beginn an warf man den Blick über den Tellerrand, um auch Ausstellern aus den Nachbargemeinden die Möglichkeit der Präsentation zu geben. So ist die Löffinger Leistungsschau weitaus mehr als ein regionales Schaufenster, sondern auch ein Ort der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Informationen. Die Vorträge und der Austausch – auch mit hochrangigen Gästen – trafen immer den Nerv der Zeit und demonstrierten die rasante Entwicklung. Doch nicht nur hier ist der Wirtschaftsverbund präsent, sondern oft auch seiner Zeit voraus, denkt man nur an das Existenzgründerseminar schon 2009, die Stadtentwicklung oder auch den Umgang mit modernen Medien, die vor allem als Onlineseminare auf großen Zuspruch stießen. Auch kulturell bringt sich der Wirtschaftsverbund in der Region ein, als Beispiele sei hier die Finanzierung der „Gälfiäßler“ beim Städtlefest 2002 erwähnt.

Nächstes großes Ziel sei das Coworking-Space.

Zeitablauf