78 Aussteller aus Stadt und Region sowie ein abwechslungsreiches und informatives Rahmenprogramm sorgten am Wochenende für den großartigen Erfolg der siebten Löffinger Leistungsschau. Der Austausch von Informationen, interessante Gespräche und die gebotene, gute Unterhaltung kamen bei einer großen Besucherschar sehr gut an. Bei den Organisatoren und Teilnehmern gab es am Sonntagabend zufriedene Gesichter.

„Die Leistungsschau war wie eine ausgezeichnete Schwarzwälder Kirschtorte, lediglich die Kirsche auf dem Tortenstück fehlte“, so der Vorsitzende des Wirtschaftsverbunds Dieter Köpfler. Die Rede war von der Fahrt im Heißluftballon, die auf fünf Gewinner gewartet hatte, jedoch aufgrund des drohenden Gewitters abgesagt werden musste. Die glücklichen Losgewinner können die Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Der Erfolg der siebten Leistungsschau lag sicherlich an vielen Faktoren. Einer davon war das neue Orga-Team mit Klaus Auer und Walter Keßler, die sich zum Ziel gesetzt hatten, den Ausstellern das Bestmögliche zu bieten. Die Vorbereitung des Events übernahm ein großes Räderwerk, angetrieben vom Engagement der Vorstandschaft des Wirtschaftsverbunds. Hinzu kamen das kreative Auftreten der Aussteller, die Infoveranstaltungen und das gelungene Rahmenprogramm.

Schon bei der Eröffnung, die von der Stadtmusik umrahmt wurde, stand die Vielseitigkeit der regionalen Wirtschaft im Fokus. Zu den Gästen zählten die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, die Landtagsabgeordnete Daniela Evers, die Bürgermeister der Region und die Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach. Bürgermeister Tobias Link wies darauf hin, dass die Unternehmen derzeit keinen leichten Stand hätten. Neben der Inflation und hohen Energiekosten hätten sie auch mit Bürokratie zu kämpfen. Rita Schwarzelühr-Sutter betonte die Wichtigkeit solcher Präsenz-Veranstaltungen: „Die Kommunikation hier ersetzt kein noch so großes digitales Feld.“ Die Leistungsschau zeige die regionale Wertschöpfung und die damit verbundene Lebensqualität.

Nicht nur der Wirtschaftsverbund war beim Rahmenprogramm ideenreich, mit Angeboten für Kinder, einer Vortragsreihe, Musik- und Tanzeinlagen. Auch die 78 Aussteller überraschten die Gäste mit spannenden Zugaben. So frästen Waldemar und Uli Willms zugunsten des Löffinger Tierschutzvereins Namen in Holzlöffel oder Adressen in die Hundemarken. Die Firma Grießhaber beschenkte die Mitglieder des Jugendraums mit T-Shirts.

Julian Vögt hatte die Weinkönigin engagiert. Mithilfe von Dachdecker Steiger ging es mit dem Kran hoch hinauf, um einen Blick übers Städtle zu werfen. Jeder Aussteller hatte sich Gedanken gemacht, wie man die Besucher informieren und überraschen könnte. Das Angebot reichte von Roboter- und Lasertechnik bis zum Flugsimulator, Erlebnissen mit der 3-D-Brille, Wärmepumpen, E-Autos sowie Neuheiten in den Bereichen Handwerk, Industrie und Dienstleistungen bis hin zu Zauberkünsten von Chris Hill.

Die Stadt präsentierte sich vielfältig, ob mit Infos zu Nahwärme, Wasserversorgung, schnellem Internet oder Fair-Trade-Town zusammen mit dem Weltladen. Der Jugendraum öffnete seine Türen. Mit dabei waren DRK, Feuerwehr, Rettungshunde und auch der VdK und der Schwarzwaldverein gehörten zu den 78 Ausstellern.