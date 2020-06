Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch ein rund 70 Meter langes Starkstromkabel, das bereits verlegt war, entwendet. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen 16.30 und 7 Uhr auf einer Baustelle im Bereich der Unterführung der B31, in Höhe Maienlandstraße, ereignet haben. Um an das Kabel, welches aus Kupfer besteht, zu gelangen, musste der dortige Stromkasten, welcher mittels Vorhängeschloss gesichert war, aufgebrochen werden. Aus dem Stromkasten wurden des Weiteren drei Sicherungen entwendet. Circa weitere fünf bis zehn Meter Starkstromkabel, ebenfalls aus Kupfer, wurden im Bereich des dortigen Baukrans abgezwackt und gestohlen.

Aufgrund des Gewichts des Kabels, welches insgesamt rund 100 Kilogramm wiegt, wird davon ausgegangen, dass ein entsprechendes Transportfahrzeug verwendet werden musste.

Personen, welche im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.