Bereits zum siebten Mal hat die Stadtmusik Löffingen zusammen mit dem Haus Lebensheimat einen Kunstkalender geschaffen, der im kommenden Jahr Bilder zum Thema „Gullivers Reisen“ enthält. Dieser Kunstkalender ist nicht nur eine Sammlung kreativer Arbeiten von Menschen mit Handicap und Mitgliedern der Stadtmusik. Dieser Jahresbegleiter steht auch für die seit 2014 bestehende Kooperation zwischen diesen beiden Institutionen.

Beim Kauf dieses Kunstkalenders geht es also um mehr als die Freude an den Bildern, sondern auch um Unterstützung, wie Sabrina Scheuble, Leiterin Finanz- und Inventarwesen der Stadtmusik und Hauptorganisatorin für das immer noch geplante Kirchenkonzert informiert.

Erlös ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe

Üblicherweise startet der Kalenderverkauf beim Kirchenkonzert. Da dieses Corona zum Opfer fiel, ließ man sich in der Stadtmusik die Aktion „Kunstkalender per SML at Home“. So werden die Kunstwerke direkt nach Hause geliefert. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf soll den Bewohnern der Behinderteneinrichtung Haus Lebensheimat in Reiselfingen helfen, im öffentlichen und vor allem am kulturellen Leben in der Stadt teilhaben zu können, wie Martina Lehmann, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit unterstreicht.

Zum Heimbring-Service gehört auch ein Jubiläumspaket. Neben dem Kunstkalender zu 6,50 Euro beinhaltet das Jubiläumspaket eine Eintrittskarte für das Neujahrskonzert (begrenzte Anzahl) sowie eine Jubiläumsedition mit Aufnahmen aus den Jahren 1977 und 1995 alles in einem Aktionspreis von 25 Euro.

Eigentlich hatte die Stadtmusik viele Aktionen geplant, nun sind dieses Jubiläumspaket oder der Kunstkalender die einzige Einnahmequelle für die Stadtmusik mit der umfangreichen Jugendarbeit. Bestellt werden kann über die Webseite www.stadtmusik-loeffingen.de oder per E-Mail kalender@stadtmusik-leffingen.de. Der Kunstkalender ist auch bei der Bäckerei Fischer, bei allen aktiven Musikern oder in den Läden des Haus Lebensheimat erhältlich.