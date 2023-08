Der Wetterumschwung mit den niedrigeren Temperaturen und dem Regen kam für die 85 Jungrinder der Weidegemeinschaft rechtzeitig. Nun kann das Gras an den beiden Standorten an der Burg und an der Jungviehweide wieder wachsen.

„Bisher reichte das Gras der Weide noch aus“, so der Schriftführer der Weidegemeinschaft, Rudolf Heiler. Dennoch ist man über den Wetterumschwung froh, wie Weidewartin Aneta Mager informiert. Nachdem die Hitze zuvor groß gewesen sei, hätten die Regenschauer den Weiden sehr gutgetan. Ansonsten ist der Stall mit Heu voll. Es könnte im Notfall zugefüttert werden. Die Arbeit geht der Weidewartin, die von ihrem Mann Georg unterstützt wird, nicht aus. „Doch es ist für mich ein Traumberuf. Ich genieße es, nach der Arbeit hier auf der Bank in der freien Natur zu sitzen, hier kann ich neue Kraft tanken“, sagt sie. Alle 85 Jungrinder sind gesund und fühlen sich bei den Fürsorgern wohl.

Seit 2020 arbeitet die heute 45-jährige dreifache Mutter als Weidewartin. Neben der liebevollen Pflege der Tiere kümmert sich Aneta Mager auch um die 50 Hektar großen Weideflächen, deren Umzäunung, die Wasserversorgung mit den vier Brunnen und 30 Wasserbecken. Mehrmals täglich ist sie auf den Weiden mit ihrem Hund anzutreffen. Dieser Tage steht eine Baum-Fällaktion an, da die Bäume vom Borkenkäfer in Mitleidenschaft gezogen wurden und nun eine Gefahr darstellen. Trotzdem gibt es auf den Weideflächen noch genügend Schattenplätze unter Bäumen oder Sträuchern. Diese suchen die Tiere bei großer Hitze gerne auf. Bei Gewitter oder Starkregen steht ihnen der Stall offen.

Seit drei Jahren weiden neben Kühen auch 17 Ziegen, die vor allem Steilflächen und Hänge offenhalten. Auch im Winter können die Vierbeiner von Niclas Willi die Steilhänge beweiden. Wenn das Wetter es zulässt, dürfen die Jungrinder ihre Sommerfrische noch bis im Herbst genießen. Neben den Rindern kümmert sich Aneta Mager um eigene Tiere, wie Puten und Hühner.