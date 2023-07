Die Begriffe Nachhaltigkeit und „Fairtrade“ für fairen Handel sind heute in aller Munde. Das Baarstädtchen Löffingen trägt nun jedoch schon seit acht Jahren den Titel „Fairtrade-Stadt“ und war 2015 die erste Kommune im Hochschwarzwald, die sich diese Auszeichnung verdiente.

Seither werden regelmäßig Nachhaltigkeitstage durchgeführt. Doch das zukunftsorientierte Thema beschäftigt die Löffinger auch das ganze Jahr über. Wertstoffe werden in Löffingen und den Ortsteilen regelmäßig gesammelt. Schon lang bevor der Ort sich als Fairtrade-Stadt bewarb, war es die Jugendfeuerwehr, welche Altmetall und Schrott sammelte. Ideengeber war 1969 Gerhard Pfeifer. Wer nicht bis zur Sammlung warten will, kann Alteisen und Schrott bei der Wertstoffannahmestelle im Recylinghof abgegeben.

1977 waren es die Urgesteine des Fußballclubs Löffingen, Karl Götz und Franz Braun, die erstmals zur Altpapiersammlung aufriefen. Diese wird nun regelmäßig von der Fußballjugend übernommen. Ansonsten stehen den Bürgern die Papiertonnen zur Verfügung. Allerdings sind diese Altmaterialsammlungen, die auch in den Ortsteilen vorgenommen werden, eine wichtige Einnahmequelle für die Jugendkassen und lehren die Jugendlichen, Abfall zu vermeiden und über Recycling nachzudenken.

Ein weiteres Umdenken gab es im Jahr 2004, als der Löffinger Weltladen gegründet wurde. Hier steht zwar Fairtrade im Vordergrund, doch auch Nachhaltigkeit und die Schonung von Ressourcen seien im Weltladen wichtig, wie Vorsitzende Kathrin Reppel-Knöpfle informiert. Die Stadt Löffingen hat eine Informationsbroschüre zum Recycling herausgeben, die unter anderem beim Stadtmarketing erhältlich ist. In dieser Broschüre werden auch Tipps gegeben, wie man den Müll wiederverwendet.

Das haben sich einige kreative Löffingerinnen zum Hobby gemacht. So etwa Renate Jonner mit ihrer Idee „Deko to go“, die man auch vor dem Haus im Schaukasten bewundern kann. „Abfall ist viel zu schade zum Wegwerfen“, so Renate Jonner. Für die 57-jährige Krankenschwester Heidi Baiker aus Bachheim hat Corona die Wende gebracht. Schon immer bastelte sie gerne, später kam das Nähen dazu. Doch ihr Antrieb war immer, aus Altem etwas Neues zu machen. Das wird auch Ausstellungsraum im ehemaligen Schulhaus in Bachheim deutlich.

Derzeit bearbeitet sie alte Kaffee-Kapseln, die sich als Magnet oder Anstecker, als Haarspange oder Taschenanhänger, mit oder ohne Bollenhut wiederfinden. Der Bollenhut ist ein Markenzeichen der Bachheimerin. Flaschen bekommen ein leuchtendes Innenleben. Gläser werden bemalt, aus alten Jeans entstehen Taschen. Kirschkerne dienen der Stabilität ihrer Strickfiguren, knisternde Plastikverpackungen erleben in den Knisterkissen für Kleinkinder eine Verwendung. Stoffreste mit abwaschbarem Innenleben funktioniert sie zu Kuchentaschen um. Utensilien aus dem Wald werden von Heidi Baiker zu Neuem erweckt.

Nun soll bald wieder Enkaustik (Maltechnik mit dem Bügeleisen) in die Kreativarbeit aufgenommen werden. Jedes Stück ist ein Unikat und wird auch nach Wunsch der Kunden gefertigt. Wer möchte, bekommt den Namen eingestickt. Heidi Baiker: „Die Natur inspiriert mich. Nicht mehr verwendetes Gebrauchtes weckt in mir den Ehrgeiz, daraus was Neues zu machen.“ Als Beispiele sind in der Stadtbroschüre niedliche Insektenhotels aus Konservendosen oder zu Geschenkverpackungen aufgehübschte Milchtüten zu sehen.