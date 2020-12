Musizieren, komponieren, texten, arrangieren, dirigieren: All dies ist für das Göschweiler Musik-Allroundtalent Leben und Leidenschaft. Aktiv und aktuell ist er auch in der Corona Zeit, wobei er nicht nur Musik lebt, sondern diese Leidenshaft auch an andere weitergibt.

Hummel liebt die Tradition: Musik ist für Gottfried Hummel eine Herzenssache – ebenso wie die Erhaltung der Kultur. Das jüngste Beispiel ist das Löffinger Liederbuch. Hier hat er nicht nur Lieder zusammengetragen, sondern etliche davon geschrieben oder die Überlieferungen vertont. Zum Kulturgut gehören für ihn aber auch Fastnacht – so trägt mancher Narrenmarsch seine Handschrift – oder Weihnachten. So hat er für die kommenden Weihnachtstage Kompositionen wie „In the bleak midwinter“, „Swinging Christmas Bells“ „Tango Christmas“ oder auch „Beethoven Heilige Nacht“ herausgebracht.

Vielfältiges Engagement, auch in der Trachtenkapelle

Schon von Kindesbeinen an war Gottfried Hummel mit der Musik verbunden. Bereits als kleiner Bub lernte er das Spiel auf dem Akkordeon, sein Mentor war Egon Oschwald. Nach und nach kamen weitere Instrumente dazu wie Klavier, Querflöte, Saxophon, Klarinette, Trompete, F-Horn, Tenorhorn, Posaune und Tuba. Das Herz des musikalischen Allroundtalents schlägt für seine Heimat Göschweiler, Löffingen und den Schwarzwald, was sein Engagement deutlich zeigt: als Musiker bei der Trachtenkapelle und als Arrangeur und Komponist von Löffinger Liedgut für zahlreiche Veranstaltungen.

Für den Diplom-Musiklehrer ist Musik eine Passion, die es auch gilt weiterzugeben. Diese Leidenshaft setzt er seit nun 20 Jahren in seiner Musikschule ein. Mehrere hundert Schüler aller Generationen haben in der Musikschule Hummel Akkordeon, Keyboard, Gitarre, Blockflöte und Blasinstrumente erlernt. Wichtig ist es für den sympathischen Musiklehrer, die Freude an der Musik und am Instrument zu vermitteln.

Gottfried Hummel schreibt auch zahlreiche Kompositionen für Anlässe im Löffinger Ösch, hier mit Georg Spindler und Martin Hummel (von links) beim Kinder- und Jugendtheater Göschweiler. | Bild: Gerold Bächle

So ist es das Motto des Musik-Pädagogen, neben der Standardliteratur neue Musikstile sowie die aktuellen Charts in den Unterricht mit einzubauen. „Ob mit sechs Jahren oder mit 80 Jahren – wichtig ist, die Individualität, das Tempo und die Literaturauswahl an den Schüler anzupassen. Der Schüler muss im Mittelpunkt stehen. Jeder kann jederzeit ein Instrument erlernen, auch wenn er keine Noten lesen kann oder die Zeit zum Üben beschränkt ist“, davon ist Hummel überzeugt. Wichtig sei es nur, die Leidenshaft zu wecken – und dies versteht er vorzüglich, auch als Blasmusikverbandsdirigent und Dirigent mehrerer Musikvereine.

Komponieren, Texten, und Arrangieren ist ein weiteres Standbein des Allroundtalents. 12.000 Stücke hat er bei Gema angemeldet („Ich schreibe und komponiere fast immer“), und so ist es kein Wunder, dass Gottfried Hummel im vergangenen Jahr einen eigenen Musikverlag – „Edition Hummel Ton“ – gründete. Schon nach dieser kurzen Zeit weist der aktuelle Katalog über 100 Kompositionen auf: „ Das Ziel war, noch flexibler komponieren zu können, da der Spaß am Schreiben von Musik immer Vorrang vor marktspezifischen Tendenzen bei mir hat.“