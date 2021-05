Für alle sichtbar und ein wenig stolz trägt der zehnjährige Simon Greiner sein Gewinner-Känguru-T-Shirt. Es zeichnet ihn mit dem weitesten „Känguru-Sprung“ aus, denn er beim weltweiten Mathewettbewerb gewonnen hat. Dieser Sonderpreis für die größte Anzahl von aufeinander folgenden, richtigen Antworten ist allerdings für den jungen Unadinger Knobelfuchs nur ein Teil seines großen Erfolges. Er wurde mit dem ersten Preis der besten Teilnehmer aus den mehr als 5000 beteiligten Schulen ausgezeichnet. Nur rund fünf Prozent der deutschlandweit besten Teilnehmer durften sich über Sachpreise freuen.

116 von 120 Punkten erreicht

Für den Erstplatzierten Simon gab es einen Experimentierkasten, der geistig anspruchsvoll, anregend sowie Kreativität und soziales Verhalten fördern soll. Von der maximal zu erreichenden Punktzahl von 120 Punkten hat der Viertklässler der Grundschule Bachheim-Unadingen 116 Punkte erreicht. Der Mathewettbewerb Känguru mit Knobeleien, Kopfnüssen und Logikrätseln soll nicht nur die Lust auf Mathematik steigern, sondern auch die mathematische Bildung an den Schulen unterstützen.

23 Kinder beim Wettbewerb dabei

Die 24 Aufgaben, so erzählt Simon, waren in drei Schwierigkeitsstufen aufgebaut. „Nicht das Rechnen war hier die Schwierigkeit, sondern den Text zu verstehen und dann kreativ umzusetzen“, informiert Mutter Daniela, die an der Grundschule Mathematik und Sport unterrichtet. Als Klassenlehrerin stellte sie sich mit 14 Schülern diesem Wettbewerb, hinzu kamen neun Schüler aus Klassenstufe drei. Alle Teilnehmer wurden für diesen 75-minütigen Wettbewerb mit kleinen Geschenken ausgezeichnet.

Fußball ist ihm wichtiger

„Normalerweise bin ich der Erste, hier war ich der Letzte, der die Klasse verließ“, informiert der Gewinner. Sein großes Ziel war „Bester zu werden“, dieses Ziel hat der Stürmer des SV Unadingen auch erreicht. Ihren Bruder nehmen die beiden Schwestern, die siebenjährige Anna und fünfjährige Sophia, zum Vorbild, zumal Simon schon ganz genaue Zukunftspläne hat. „Ich möchte auf jeden Fall reich werden. Also nichts mit Mathe, schon eher Fußballprofi.“