Löffingen vor 18 Minuten

Kleine Stadt, Riesendurst? So kam Löffingen zu seiner traditionsreichen Gaststättenkultur

Wirklich erstaunlich: Über die Jahrhunderte hinweg gab es in Löffingen eine große Zahl an Tavernen, Bier- und Branntweinschenken sowie Brauereien. Wir erklären die Besonderheiten dieses Gastro-Hotspots – und was die Klöster mit Durst zu tun haben.