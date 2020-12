Es ist Corona, das die Weihnachtsgeschichte diesmal noch realistischer darstellen lässt. Bachheim will dabei auf dem Bauernhof von Michael Scherzinger ganz nah an der Ursprungsgeschichte sein. Doch auch in Löffingen und den anderen Ortsteilen werden die Kinderkrippenfeiern im Freien abgehalten. „Außergewöhnliche Orte in einer außergewöhnlichen Zeit“, sagt Gemeindereferentin Ingrid Bausch. Auch Weihnachtskrippenspiele wird es nicht geben können, da Proben nicht möglich war.

Deshalb werden die Verantwortlichen die Kinderkrippenfeiern eher zu Mitmach-Wortgottesdiensten für Familien gestalten. Da es keine Sitzgelegenheit gibt, sollen die Kinderkrippenfeiern auf etwa 30 Minuten begrenzt werden. Ob auch Musik vom Band oder in kleiner Besetzung der Musikvereine eingebunden werden kann, ist noch nicht sicher.

Anmeldeformular kann schon zu Hause ausgefüllt werden

„Auch im Freien sind wir verpflichtet, uns an die Corona-Regeln zu halten“, so Ingrid Bausch. Dies bedeutet: Mund-Nasen-Schutz und Abstand halten. Zudem müssen alle Besucher sich in ein Formular eintragen. Dieses kann auch zu Hause aus dem Internet heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden.

Auch in der evangelischen Kirche ist das Krippenspiel im Freien.

Orte und Zeiten der Feiern

In Löffingen lädt die katholische Kirche um 15.30 Uhr ins Leichtathletikstadion ein, die evangelische auf den Schulhof der Grundschule um 16 Uhr. Ebenfalls um 15.30 Uhr beginnt die Kinderkrippenfeier in Göschweiler auf dem Sportplatz, um 16 Uhr in Unadingen bei der Firma Ketterer im Schachen, um 16.30 Uhr in Bachheim auf dem Bauernhof von Michael Scherzinger und um 17 Uhr in Dittishausen auf dem Parkplatz hinter dem Haus des Gastes.

Als Open-Air-Gottesdienst findet das Engelamt in Unadingen statt. Bereits um 6 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag wird Stadtpfarrer Johannes Kienzler die Eucharistiefeier bei der Firma Ketterer im Schachen zelebrieren.

Platzkarten für Weihnachtsgottesdienste

Für die Christmetten in Reiselfingen und Göschweiler sowie die Weihnachtsgottesdienste in Bachheim und Dittishausen ist eine Anmeldung erforderlich. Nur mit Platzkarten können die Gottesdienste besucht werden.