Mit einer Biotoppflegeaktion leistet der Schwarzwaldverein alljährlich einen wesentlichen Beitrag zur Offenhaltung der Landschaft in der Reiselfinger Kiesgrube. Nur dadurch kann der Lebensraum bedrohter Tier- und Pflanzenarten erhalten werden, die sich dort angesiedelt haben.

Im Vorfeld hatten die beiden Naturschutzwarte Konrad Waldvogel und Martin Welte zusammen mit Revierleiter Karl Meister und dem Löffinger Jungförster die Maßnahmen festgelegt. Auch Biologe Martin Salcher vom Institut für Naturschutz und Landschaftsanalyse hatte die freiwilligen Helfer instruiert. Dabei gab es zu bedenken, dass die Goldrute-Pflanzen, die dringend entfernt werden mussten, nicht verladen werden durften. Dieser sich rasch verbreitende Neophyt (aus Übersee einführte Pflanze) verhindert das Wachstum der heimischen Flora.

Am Samstag trafen sich 13 Helfer, die mit Freischneider, Sense, Axt und Motorsäge Gestrüpp und Anflug entfernten und auf den Wagen von Gottfried Saar legten, der mit seinem Traktor und der Seilwinde eine große Unterstützung war. Ordentlich Muskelkraft musste Ortsvorsteher Martin Lauble aufbringen, der drei Stunden lang mit dem Freischneider beschäftigt war. Auch die dortigen Obstbäume wurden fachgerecht geschnitten. Unterstützung bekommt der Schwarzwaldverein von den Reiselfingern und der Segelfluggruppe. Diese lud die Helfer nach getaner Arbeit wieder in die Segelfliegerklause zum Vesper ein.

Seit 1954 wird in Reiselfingen Kies abgebaut. Auf der rekultivierten Fläche und in den künstlich angelegten Seen hat sich ein Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten entwickelt. So findet man etwa das rotbraune Wiesenvögelchen, die glänzende Binsenjungfer, den schwarzbindigen Prunkläufer, die gemeine Wasserlibelle, das kleine Granatauge, die Geburtshelferkröte, die westliche Beißschrecke oder den deutschen Ginster. Dieses Kleinod kann allerdings nur durch die seit Jahrzehnten vom Schwarzwaldverein übernommene Biotoppflege erhalten bleiben.