Die Bürger aus Reiselfingen das Trinkwasser abkochen – seit Freitag, 29. September. Grund ist eine bakterielle Verunreinigung. Das ist auch am Montag, 2. Oktober, die Sachlage.

Am Vormittag äußerte sich Bürgermeister Tobias Link wie folgt: „Nach den Vorgaben des Landratsamtes wird das Trinkwasser im Hochbehälter mit Chlor behandelt. Die Leitungen werden regelmäßig gespült und Wasserproben entnommen.“

Trinkwasser muss zwei Minuten kochen

Wie lange das Trinkwasser vor Verzehr für zwei Minuten abgekocht und danach abgekühlt werden muss, stehe noch nicht fest. Aber man werde die Bevölkerung weiter informieren, heißt es weiter in einer E-Mail des Bürgermeisters.

Wassermeister ziehen regelmäßig Proben

Ortsvorsteher Martin Lauble erfuhr vom verunreinigten Trinkwasser in Reiselfingen während seines Urlaubs. Die Wassermeister der Stadt Löffingen Ralf Sättele und Patrick Schmid überprüfen seit Freitag regelmäßig das Trinkwasser und schicken die Wasserproben an das zuständige Labor. Anscheinend, so hieß es schon am Freitag, ist der Bereich um den Hohfahnen-Hochbehälter von den Verunreinigungen betroffen.

Woher die jetzige Verunreinigung mit Enterokokken-Bakterien kommen, steht laut Manfred Kocher von der Stabsstelle Presse und Koordination des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald auch am Montag nicht fest. Das liege auch nicht unbedingt in den Möglichkeiten der Ärzte des Gesundheitsamtes.

Im Sinne der Gefahrenabwehr seien sie zwar in der Lage, die Wasserproben zu analysieren. Anhaltspunkte dafür, wie die Bakterien eingeleitet wurden, gebe es daraus keineswegs immer. „Und manchmal bleibt die Ursache eben unbekannt“, so Kocher.

Letzter Fall 2020 in Unadingen

Wasserverunreinigungen kommen dabei gar nicht so selten vor. In Unadingen war das im Oktober 2020 der Fall. Damals erklärte Wassermeister Ralf Sättele, dass die Überprüfungen sowohl für die Verunreinigungen als auch für die Chlordesinfizierung in sehr kurzen Zeitintervallen erfolgen würde.

Für die Menschen bestünde durch das gechlorte Wasser kein Gesundheitsrisiko. Zumal man auch in Löffingen strengstens auf die zulässigen Grenzwerte achte. Wegen des Chlorzusatzes könne das Trinkwasser leichte Geruchs- und Geschmacksveränderungen aufweisen.

Die Stadt Löffingen weist darauf hin, dass auch fürs Zähneputzen, Reinigen von Wunden und natürlich für die Zubereitung von Nahrungsmittel immer das abgekochte Wasser genutzt werden soll. Mit gechlortem Wasser kann ohne Bedenken geduscht werden. Für Fische im Aquarium sei das gechlorte Wasser jedoch nicht geeignet.