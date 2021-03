Der Notruf deutete zunächst auf ein schlimmeres Brandereignis hin: Laut einer Mitteilung der Polizei wurde am Samstag, gegen 19.16 Uhr, ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße im Stadtteil Unadingen gemeldet. Als die Feuerwehren aus Löffingen und Undingen am Einsatzort eintrafen, stellten sie einen Kaminbrand fest. Durch den Brand wurden weder Personen verletzt, noch entstand ein nennenswerter Schaden.