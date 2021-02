Das Familienunternehmen Rainer Knöpfle ist für die Zukunft gesichert. Sohn Adrian stieg in die Geschäftsleitung ein um nach einer gewissen Erfahrungszeit den Löffinger Handwerksbetrieb in dritter Generation zu übernehmen.

Seit der Großvater Josef 1964 das Gipsergeschäft in der Talstraße in Löffingen eröffnete, hat sich das Berufsbild stetig verändert. Das Arbeitsfeld des heutigen Stuckateurs ist vielfältiger geworden und nicht nur auf plastische Ausformung von Mörteln oder Gips auf verputzten Flächen beschränkt. Schon Vater Rainer, der das Geschäft 1994 übernahm, hat das Angebot erweitert. Nun setzt der neue Mit-Chef vor allem bei energetischer Sanierung von Gebäuden auf neue Impulse.

Als bester Meister ausgezeichnet

Dabei kann Adrian Knöpfle, der erst im vergangenen Jahr als bester Stuckateur-Meister der Handwerkskammer Konstanz ausgezeichnet wurde, auf sein zuvor abgeschlossenes Studium Gebäudeklimatik Bachelor of Engineering zurückgreifen.

Der 28-Jährige setzt auf die seit einem Jahr vom Bund steuerlich geförderte nachträgliche Wärmedämmung von Außen- und Innenwänden. Dadurch solle allerdings das bisherige Angebot nicht geschmälert werden. „Bauphysikalisch ist die Außenwanddämmung der Innenwanddämmung vorzuziehen“, erläutert Adrian Knöpfle. Allerdings sei dies bei Fachwerkhäusern oder Häusern unter Denkmalschutz umgekehrt. Mit der Hausdämmung solle das Klima geschützt, aber auch für ein besseres Raumklima gesorgt werden.

Staat fördert Dämmung von Gebäuden Der neue Mitinhaber des Löffinger Stuckateur-Betriebs Adrian Knöpfle wirbt für die vom Staat geförderte nachträgliche Hauswärmedämmung, die seit dem 1. Januar 2020 gilt. Die Förderung kann für mehrere Einzelmaßnahmen in Anspruch genommen werden, die Gesamtförderung für dasselbe Gebäude liegt bei maximal 40.000 Euro. Die Modernisierungs-Maßnahmen müssen bis zum 1. Januar 2030 abgeschlossen sein. Die Förderung selbst verteilt sich über drei Jahre. Informationen dazu gibt es bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau: www.kfw.de

Nicht unwesentlich sei der geringere Heizbedarf anzusehen, was sich in der CO 2 -Abgabe im Geldbeutel zeigen werde. Doch auch mit der erneuerbaren Energie müsse man sparsam umgehen. Deshalb setze der Gesetzgeber auf die Strategie „Efficiency first“, erklärt Adrian Knöpfle. Dies gelinge nur mit gut gedämmten Außenwänden und einer dazu passenden energieeffizienten Heizung, so der Bachelor of Engineering (B.Eng). Gefördert würden energetische Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden. Dabei müsse das Gebäude älter als zehn Jahre sein.

Beratung über Förderungen gehört zum Berufsbild

Die Einschaltung eines Energieberaters sei für die Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung nicht notwendig, könnte aber hilfreich sein – zumal auch diese Kosten steuerlich geltend gemacht werden könnten. Nicht wie bei manchen anderen förderfähigen Modernisierungs-Maßnahmen sei diese nicht zuvor anzumelden. Die Wärmedämmung müsse lediglich von einem Fachunternehmen ausgeführt werden.

Sichtlich erleichtert ist Rainer Knöpfle, mit seinem Sohn Adrian einen Nachfolger gefunden zu haben. Dies sei nicht immer einfach, ist von der Handwerkskammer Freiburg zu hören. Diese unterstützt die Betriebsübernahmen und Existenzgründungen beratend und begleitend mit kostenlosem Service und klaren Strategien für eine optimale Zukunft der Handwerksbetriebe, versichert die Handwerkskammer. Dies gelte auch für Maßnahmen gegen den Facharbeitermangel. „Obwohl der Beruf eine gute Zukunftsperspektive hat, sehr abwechslungsreich ist und auch die Bezahlung stimmt, gibt es einfach zu wenig Lehrlinge“, bedauert Adrian Knöpfle.