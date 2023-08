Der Countdown läuft: Die Vorbereitungen für die 7. Löffinger Kulturnacht am kommenden Freitag, 18. August, laufen nicht nur im Hintergrund durch Stadtmarketingleiterin Selina Straub und Marita Moosman, sondern sie werden nun auch im Städtle sichtbar.

Der Bauhof ist schon dabei, die verschiedenen Bühnen aufzubauen und im ehemaligen Kaufhaus werden die Stellwände und Staffeleien für die Fotoschau „Löffingen von 1900 bis 1950“ von Anton Rebholz, Rosemarie Hauser-Metzger und Hans-Dieter Metzger aufgestellt. Die Erfahrungen der letzten Löffinger Kulturnächte, verknüpft mit den neuen Ideen der beiden Tourist-Expertinnen führen zu einem abwechslungsreichen, vielschichtigen Programm für alle Generationen. So steht die Kulturnacht ganz im Zeichen von Musik, Akrobatik, Tanz, Magie, Informationen, Gesang sowie kulinarischen Genüssen. Livemusik gibt es zur Eröffnung um 18 Uhr in der Tourist-Info durch den Fanfarenzug, durch die außergewöhnlichen Klänge des Duos „Remain A Mystery“ mit Handpan und Akustik-Gitarre sowie die bekannte Band Diva mit neuer Sängerin. Ruhig, aber nicht weniger interessant ist die Band „Just unplugged“ oder der Singer-Songwriter Songmann.

Gespannt darf man auf das Konzert in der Löffinger Stadtkirche vom Kirchenchor und den KfD-Chörle sein. Tänzerische Leistungen, Akrobatik und Magie sind angesagt bei den Jazz-Mädels des TB Löffingen, dem Akrobatikkünstler Nils Müller, dem Magier Dominik Rams und dem Auftritt und Workshop der Linedance-Gruppe mit Karin Draxler. Währenddessen fegt Straßenkehrer Ferdinand mit seiner Clownerie durchs Städtle und über die Besucher. Neben dem faszinierenden Kinderzirkus „Kirolan“ dürfen sich die Kinder auf gleich zwei unterschiedliche Vorführungen von Sperliches Figurentheater freuen sowie auf das Kinderschminken und auf die Glitzertattoos.

Noch feilen Rudolf Gwinner mit „Einblick in die Löffinger Gastronomie- und Brauereigeschichte“, Rudolf Nägele mit „Alte Getreidearten neu entdeckt“ und Achim Haberland mit „Schau nach vorn“ an ihren ganz unterschiedlichen Vorträgen. Spannend wird es auch in der Stadtbücherei, wenn Birgit Hermann von Dieben, Mörder und Galgenstricke berichtet, während die Gemeinschaftsausstellung zu den vielfältigen künstlerischen Eindrücken einlädt.

Für Essen und Trinken sorgen die Metzgerei Butch, das Gasthaus Linde, das Café Fuß, die Tennisgilde, die Laternenbrüder, der Sportverein Unadingen und Bruzzlestone. Eröffnet wird die 7. Löffinger Kulturnacht am 18. August um 18 Uhr in der Tourist-Info, um 23 Uhr wird die Feuershow ein weiterer Höhepunkt sein.